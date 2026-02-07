Lightning Stride
Lightning Stride on ravannut kaksi nelossijaa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Lightning Stride kiri neljänneksi – "Yksinkertaista ei ole tulla radalta 15 kärkitaisteluun"

Team Ojanperän Lightning Stride jatkoi hyviä juoksuja Prix de Munich -lähdössä ja nappasi jälleen nelossijan Vincennesissä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Vincennes
Antti Ojanperä
Main Stage
Lightning Stride

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi