Lightning Stride kiri neljänneksi – "Yksinkertaista ei ole tulla radalta 15 kärkitaisteluun"

Clément Duvaldestinin ajama Ideal du Rocher oli ensimmäinen keulahevonen. Sn jälkeen Alexandre Abrivard ajoi Jazzmanin johtopaikalle, ensimmäiset 600m mentiin 08,1 ja 1100m 10,2. Duvaldestinin tallin Ideal du Rocher sai kiritilaa ja spurttasi niukasti 40 500 euron voittoon ajalla 10,8a/2100. Ksar jäi kakkoseksi.Ojanperän tallin Lightning Stride kiri takaa vahvasti ja nousi Gabriele Gelorminin ajamana neljänneksi. Kolmossija jäi muutaman sentin päähän. Tarrimaiden omistama ja Pauli Pitkäsen kasvattama tamma sai 7200 euroa ajalla 10,8a. Ojanperän toinen hevonen, Damien Bonnen ohjastama Main Stage aloitti Ranskan kilpailut. Sillä ajettiin koko matka porukan hännillä."Lightning Stride teki oikein hyvän juoksun. Ei ole yksinkertaista tulla täällä kärkitaisteluun radalta 15. Tammalla on seuraavaksi kolmen viikon kuluttua nappilähtö, siihen tähdätään. Meillä on ollut huonoja lähtöpaikkoja, kun sarjat eivät ole oikein sopineet, toivotaan parempaa tuuria", Antti Ojanperä kertoi."Main Stagella olisi voitu ajaa koko matka sisäradalla. Se vähän väsyi lopussa. Oli tiedossa, että tämä aloituslähtö on kova. Se oli pirteä startin jälkeen, joten kaikki on ihan hyvin. Main Stagelle on sopivia startteja tulossa vähän myöhemmin.""Perjantaina jatketaan. Dozen Of Oysters ja Combat Fighter on ilmoitettu Vincennesiin."Tulokset ja video LeTrotin sivuilta.Main Stagen Talvimeeting alkaa lauantaina Ranskassa – "Terveenä se olisi varmasti pystynyt pärjäämään täällä jo aiemmin"