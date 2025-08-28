Lilium Sisu Norjan Tammaderbyn finaaliin – Forss ajoi ykkösen kylmäveristen karsinnassa

Mika Forss ajoi Lilium Sisun (Face Time Bourbon) johtopaikalle. Alku oli reipas, 500m 10,7, kun Sweet Johanna S.C. (Nu Pagadi) vaati tempoa. Kierros mentiin 13,5. Lars Anvar Kollen ajama Sweet Johanna S.C. pinkaisi maalisuoralla johtavan takaa selvästi ykköseksi ajalla 12,7a/2100. Kenneth Liljamaan ja Matti Maunun omistama ja Petri Salmelan valmentama Lilium Sisu oli yhtä selvästi kakkonen tuloksella 13,2a. Lilium Sisu voitti Tammakriteriumin viime vuonna.”Olemme pitkään odottaneet, että voimme ottaa tammalta kengät pois, nyt sen teimme, ja Sweet Johanna oli 20-30 metriä parempi mitä aikaisemmin. Se tuli oman kelloni mukaan 11-vauhtia päätöskierroksen, sillä pärjää pitkälle. Sain odottaa kiriin lähtöä suosikin takana, niin kauan kuin halusin, ja hevonen tuntui pirteältä”, Lars Anvar Kolle totesi.Herman R. Tvedtin valmentama ja ajama Nore’n (Maharajah) voitti ensimmäisen karsinnan johtopaikalta. Voittotulos oli 14,2a/2100.Gundersenin tallin Skylight sijoittui viime vuonna Tammakriteriumissa neljänneksi. Readly Expressin tytär juoksi tämän vuoden ensimmäisen starttinsa Tammaderbyn toisessa karsinnassa ja voitti Magnus Teien Gundersenin ajamana ylivoimaisesti ajalla 13,9a/2100.Björn Larsenin valmentama ja Lars Anvar Kollen ajama Taminara (Papagayo E) jyräsi johtavan rinnalta ykköseksi kolmannessa karsinnassa ajalla 13,3a/2100. Johtanut Patuzzo (Propulsion) oli kakkonen.Mika Forssin iltapuhde alkoi voitolla ykköslähdössä, joka oli kylmäveristen Tammakriteriumin karsinta. Hän ajoi Teklan johtopaikalle. Sandra Erikssonin valmentama Tekno Odinin tytär paineli varmasti ykköseksi ajalla 28.8a/2100. Öystein Tjomslandin Skeie Ylva (Bork Odin) haastoi hyvin ja oli kakkonen.”Ajoin Teklalla koelähdön, ja jo silloin se tuntui todella järkevältä ja hienolta ajaa. Yllättävää oli, miten helposti voitto tuli. Tekla on kehittynyt hienosti”, Forss kehui.Perjantaina jatketaan Bjerkessä karsinnoilla, kun vuorossa ovat Derbyn ja Kriteriumin karsinnat lämminverisille ja kylmäverisille.Finaalit juostaan 13. ja 14. syyskuuta Bjerkessä. Lauantaina 13. syyskuuta ajettavan lämminveristen Tammaderbyn voittaja saa 850 000 kruunua.