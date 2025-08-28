Lilium Sisu ravihevonen
Lilium Sisu ja Mika Forss Solvallassa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Lilium Sisu Norjan Tammaderbyn finaaliin – Forss ajoi ykkösen kylmäveristen karsinnassa

Suomalaisten omistama Lilium Sisu sijoittui kakkoseksi torstaina Bjerkessä ajetussa Tammaderbyn karsinnassa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Bjerke
Mika Forss
Lilium Sisu
Petri Salmela

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi