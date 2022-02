Lista Fishmanin asiakkaista julkaistiin USA:n medioissa

Kohu ei koske vain hevosurheilua, kilpailusuoritusta parantavia aineita on annettu ainakin kameleille, kyyhkysille ja alpakoille. Seth Fishmanin firma valmisti “dopingtesteissä näkymättömiä” PEDS-tuotteita (Performance-enhancing-Drugs) yli 10 vuoden ajan.

USA:n liittovaltion poliisilaitos FBI pidätti 27 henkilöä hevosdopingin jäljityksen tuloksena maaliskuussa 2020. Tutkinnassa otettiin kiinni dopingaineiden valmistajia, jakelijoita ja käyttäjiä. Joukossa oli eläinlääkäreitä sekä menestyksekkäitä laukka- ja kärryhevosvalmentajia.

Floridalainen Seth Fishman kuuluu jutun päätekijöihin, ja häntä uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomio. Se julistetaan toukokuun alussa. Oikeuskäsittely Fishmania vastaan kesti 11 päivää. Sen yhteydessä tuli esille lista hänen asiakkaistaan.

Fishmanin asiakaslista julkaistiin amerikkalaisissa medioissa viikonloppuna. Laukkaurheilua käsittelevä Paulick Report oli ensimmäisten joukossa. Asiakasluetteloa on 33 sivua, ja se sisältää yli 1000 nimeä. Toisessa listassa ovat New Yorkin osavaltiossa asuvat asiakkaat. Oikeudenkäynti tapahtui New Yorkin eteläisessä alueoikeudessa.

Paulick Reportin jutun tekijä Natalie Voss korosti, että lista on tulostettu helmikuussa 2020, mutta se ei sisällä tietoa, milloin asiakaskontakteja on ollut. Eläinlääkärinä Fishmanilla on ollut oikeus kirjoittaa reseptejä, joten kaikki listalla olevat eivät välttämättä ole hänen tuottamiensa dopingaineiden ostajia. Kuitenkin sieltä löytyi monta FBI:n pidättämää.

Meadowlandsin omistaja Jeff Gural lähetti terveiset, että hän ottaa yhteyttä jokaiseen listan kärryhevosvalmentajaan ja selvittää, mitä he ovat ostaneet Fishmanilta ja milloin.

“Kaikki sanoivat, että tuhlaan vain aikaani ja rahojani yrittäessäni puhdistaa urheilua dopingista. Joten otaksun, että heidän mielestään se oli osa normaalia toimintaa, eikä aiheuttanut vaaraa kenellekään. Kaikesta päätellen he olivat väärässä”, Gural kirjoitti sähköpostissaan Paulick Reportille.

Gural asettui vastahankaan, kun keskusjärjestö USTA erotti jäsenyydestään Fishmania vastaan todistaneen Adrienne Hallin. Gural ilmoitti, että Hallin omistamat hevoset saavat startata Meadowlandsissa, koska kilpailulisenssiin New Jerseyn osavaltiossa ei vaadita USTA:n jäsenyyttä.

USTA:n perustelu kahden oikeudessa todistaneen erottamiseen oli, että he valaehtoisesti myönsivät antaneensa hevosilleen suoritusta parantavaa ainetta.

Valmentaja Adrienne Hall kertoi oikeudessa saaneensa VO2Max-tuotetta Fishmanilta lahjaksi ja kokeilleensa sitä omalle hevoselleen, joka voitti ylivoimaisesti. Hän oli kertonut Fishmanille, että “lähdössä juoksi aivan eri hevonen kuin tavallisesti”.

Fishman oli halunnut Hallin kertovan tuotteesta kahdelle tuntemalleen laukkavalmentajille, joista toinen oli Hall Of Famen jäsen Todd Pletcher. Hall ei ollut puhunut mitään kummallekaan.

“Olen USTAN kanssa eri mieltä erottamisesta ja kunnioitan Ms Hallin esiintuloa asiassa. Rankaisemalla niitä, jotka lähtevät syyttäjän todistajiksi oikeudenkäyntiin, vahvistamme voimassa olevaa käsitystä, että “asioista puhuminen vain heikentää puhujan asemaa”. Se vaikeuttaa oikeudelle välttämättömien todistajien saantia, sellaisten kuin tässä tapauksessa Ms Hall oli”, Gural kirjoitti tiedotteessaan.

“USTA ei ole toiminut mitenkään huijareiden poistamiseksi urheilustamme tämän meidän osaltamme 5 vuotta kestäneen projektin aikana. Lisäksi se on koko ajan vastustanut HISA-lainsäädännön laatimista, joka muutamin korjauksin olisi ainoa toivomme saada kemistit ulos hevosurheilusta. Se on vaarallista toimintaa. USTA ei ole mitenkään tukenut pyrkimyksiä poistaa lääkeaineiden käyttö ja käyttäjät kilpailutoiminnasta”, hän jyrähti.

Juttuja Fishmanin oikeudenkäynnistä löytyy myös amerikkalaisilta Harnesslink USA ja Harness Racing Update –nettisivustoilta sekä norjalaiselta TGN.no-sivustolta.