Love No Pain palasi tauolta voittajaksi

Love No Pain palasi pitkältä tauolta, edellinen kilpailu oli syyskuun alussa. Janne Soronen tarjosi tarkan juoksun porukan perällä ja odotteli loppusuoraa. Scuderia Powerin ja Fincumetin kasvattama Love Youn tytär kiri maalisuoralla terävästi omaa vauhtiaan ja voitti 60 000 kruunua ajalla 16,3a/2640m.

”Onneksi lähdössä oli vähän hevosia, kun vauhti oli hiljaista. Love No Pain on nopea ja ehti vielä. Se halusi voittaa tämän lähdön”, Soronen sanoi. Mats Havulehto hoitaa voittajaa.

Solvallan avauslähdössä Korven tallin 3-vuotias Carlos Combo seurasi johtavan rinnalta neljänneksi. Juha Koskelan Evelyn Eagle ravasi alokassarjassa kolmannesta parista sisältä myös neljänneksi. Rauno Pöllänen ajoi Kalle Taxamin johtavan takaa kakkoseksi 2140m ryhmässä. Matti Nisosen E.V. Esko kiri kolmanneksi.

Toto86-pelin kuutoskohteessa tuli Suomeen kaksi totosijaa. Juha Koskelan Wagger Zacker painui johtopaikalle Torbjörn Janssonin ajamana. Matti Nisosen valmentama Midleton seurasi Mika Forssin ohjastama toisessa parissa ulkona. Jörgen Westholmin Strong Heartbeat lähti Midletonin takaa kiriin ja meni voittoon. Wagger Zacker piti kakkoseksi niukasti ennen Midletonia.

Åbyssä ajettiin avoin ryhmä. Joakim Lövgrenin Staro Leonardo oli vakuuttava voittaja. Make It Happenin 8-vuotias poika painui keulaan ja irtosi lopussa ylivoimaiseen voittoon ajalla 12,7a/2140m. ”Staro Leonardo on saanut yhden vaihteen lisää, kun ongelmat on voitettu. Åbyn V75-Champions -lähtö on seuraavana ohjelmassa”, Lövgren sanoi.

Solvallan ilta päättyi Baulan komeaan sooloon. Magnus A Djuse ajoi Maharajahin 6-vuotiaan tyttären päättäväisesti keulapaikalla. Avauspuolikas mentiin 08,9. Baula viiletti hurjaa kyytiä loppuun saakka ja voitti helposti ajalla 12,8a/1640m.