Lovino Bello kirii UET Grand Prix -karsinnan voittoon.Kuva: Gerard Forni
Lovino Bello dramaattisen UET GP -karsinnan ykkönen, Månskenstösen kakkonen montélähdössä

Ensimmäinen UET Grand Prix -karsinta ajettiin Vincennesissä perjantaina. Loppusuora oli dramaattinen, ja tulojärjestystä odotettiin pitkään.
Julkaistu
