Lovino Bello dramaattisen UET GP -karsinnan ykkönen, Månskenstösen kakkonen montélähdössä

Vincennesin karsinnassa paineltiin alkumatka hurjaa vauhtia, kun Alexandre Abrivardin ajama L’as Desbois (Booster Winner) porhalsi ensimmäiset 600 metriä 04,0 ja 1100 metriä 06,2. Suosiki Frank Gio (Face Time Bourbon) veti toisen radan jonoa, ja Lovino Bello (Village Mystic) seurasi sitä parin mitan päässä.Thierry Duvaldestinin valmentama ja Eric Raffinin ajama Lovino Bello kiri 30 000 euron voittoon ajalla 09,7a/2100. Lilas Castelle (El Villagio) nousi kakkoseksi. Lady Dada (Ready Cash) tuli sisäkautta kolmanneksi, mutta tuomaristo siirsi sen viidenneksi häiritsevän kaistanvaihdon vuoksi. Näin kolmossijan vei Light My Fire (Ready Cash). Hakaukseen jäänyt Frank Gio tuli viidentenä maaliin, mutta se nousi tuloksissa neljänneksi ja sai finaalipaikan. L’as Desbois väsyi.Stal Nikkasen omistama ja Björn Goopin valmentama Månstenstösen kilpaili kesän Ruotsissa ja palasi Ranskaan. Se aloitti Vincennesin Prix Gauricus -montélähdössä. Kalista Jiel piti keulassa kovaa vauhtia.Clément Fretellen ohjastama Kaline du Jour ja Adrien Lamyn Månskenstösen kirivät takaa vahvasti. Aymeric Thomasin valmentama Kaline du Jour paineli 23 850 euron voittoon ajalla 13,5/2700. Loppusuoralla oli tiukkoja tilanteita, mutta Månskenstösen pääsi seuraamaan voittajaa ja otti 13 250 euron kakkosen 13,6-ajalla.UET Grand Prix -karsinnat jatkuvat lauantaina Åbyssä, jossa ajetaan kaksi lähtöä. Finaali juostaan Solvallan superlauantaina 11. lokakuuta.