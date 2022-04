Månlykke A.M. ravasi Ruotsin ennätyksen, Elitkampenia vielä mietitään

Jan-Olov Persson oli ärhäkkänä ja karautti Bellfaksin keulaan. Melander parkkeerasi Månlykken ensin kolmanneksi toisen radan jonoon ja sitten toiseksi. Kun Månlykke lähti kiriin, Persson yritti irtiottoa ja sai parin mitan eron loppukaarteessa. Maalisuoralla Månlykke kiri vastustamattomasti ykköseksi ja ravasi uuden Ruotsin ennätyksen 23,4/2660m. Bellfaks oli hyvä kakkonen.

”Saimme tosi hyvän juoksun. En halunnut jäädä pussiin, siksi vilkuilin usein taakse. En ollut huolestunut, vaikka Persson nykäisi loppukaarteessa. Månlykke on vähän laiskanoloinen toisen takana. Tiesin, että se spurttaa kovaa, kun vedän korvat auki. Uumajan startin jälkeen päätämme, ajammeko Elitkampenissa”, Melander sanoi.

Toto75-pelin avauskohteessa King Cole teki hyvän juoksun johtavan rinnalta ja otti kolmossijan. Markus B Svedbergin valmentama Certainly kiri terhakkaasi ykköseksi Ulf Ohlssonin ajamana.

Lämminveristen avoin ryhmä päätti 75-kierroksen. Catarina Norqvistin From The Mine oli keulasta paras ja voitti Mats E Djusen ajamana tuloksella 10,7a/1640m. Majestic Man jäi matkalla taakse. Se joutui tekemään pitkän kirin kolmatta rataa ja nousi vahvasti neljänneksi.

”Elitloppet on suuri unelma, sinne haluaisimme. Mutta Sweden Cup on myös harkittava kilpailu. From The Mine on tullut takaisin, se rakastaa kilpailemista ja tunnelmaa raveissa”, liikuttunut Catarina Norqvist sanoi.

Illan suurin ykkönen 150 000 kruunua maksettiin tammojen Påskägget-lähdössä. Oskar Kylin-Blom käänsi Staro Onyourmarksin kiriin johtavan takaa, ja valjakko otti yllätysvoiton.

Pekka Lillbackan Wolt nähtiin ennen 75-kohteita. Jan Ove Olsenin Änsbrage paineli keulasta ykköseksi. Jan-Olov Perssonin ajama Wolt seurasi takana kakkoseksi, eikä päässyt kääntämään kiriin.