Maailman nopeimmat 3-vuotiaat ovat Nancy Takterin tallissa “Ne eivät ole täydellisiä vielä tässä vaiheessa”

Nancy Takterin valmentamat Pretender ja Looks Like Moni voittivat molemmat 30 000 dollarin New Jersey Sire Stakes-lähtönsä maailman kärkituloksella 09,5. Myös ohjastaja oli yhteinen, Yannick Gingras ajoi Muscle Hillin poikia.

Pretender porhalsi johtoon puolimatkassa ja hyvästeli muut loppusuoralla. David Millerin ajama Testing Testing (Walner) tuli maaliin kolmen ja puolen hevosenmitan päässä ajalla 10,0.

Looks Like Moni otti keulapaikan heti kiihdytyksessä ja piti mitan eron hyvin kirineeseen Sennaan (Trixton), joka sai ajan 09,6. Dexter Dunn ajoi Per Engblomin valmennettavaa.

“Looks Like Moni oli viime vuonna itsensä pahin vihollinen. Se potki jatkuvasti karsinassa ja sellaista. Ruunaus muutti kaiken. Siitä tuli kovempi kilpahevonen, joka keskittyy ja taistelee. Tämä esitys oli hyvä, mutta ei vielä täydellinen. Molemmat voittajat ovat hyviä hevosia, mutta en olisi arvannut, että ne menevät noin kovaa jo nyt”, Nancy Takter ihasteli.

Suku velvoittaa molempia. Pretenderin emä Maven (Glidemaster) ansaitsi 2milj.USD ja kävi vuonna 2015 Elitloppetissa, jossa oli karsinnan kakkonen Magic Tonightin jälkeen. Trebolin voittamassa Kymi Grand Prixissä Jimmy Takterin tallin Maven oli kolmas.

Looks Like Monin emä Thats All Moni (Cantab Hall) on 1,4 miljoonaa dollaria ansainneen Snow Whiten (Self Possessed) sisko.

Marcus Melanderin tallin Temporal Hanover (Walner) teki ennätyksensä 09,9 voittaessaan vuoden toisen NJSS-lähdön. Brian Sears ajoi matkalla toista rataa, ja maalisuoralla AMG Stablen osaomistama ori kehitti vastustamattoman 06,1-vauhtisen voittokirin. Keulassa juossut Tim Tetrickin ajama tallikaveri Classic Hill (Muscle Hill) sortui laukalle loppusuoralla.

Meadowlandsin lauantai-aamupäivän koelähdöissä nähdään tänään Elitloppet-virettä hakeva Åke Svanstedtin Back Of The Neck, 4-vuotiskautta avaava Venerate ja Noel Daleyn 3-vuotias huippupeitsari Pebble Beach, jolla on myös suomalaisomistajia.