Varenne ME
Jori Turjan valmentama Varenne hurjasteli ME:n 09,3 St Michelissä vuonna 2002 Giampaolo Minnuccin ajamana.Kuva: Hevosurheilun arkisto
Ulkomaat

Maailman paras ravuri Varenne on poissa

Maailman parhaaksi ravuriksi monissa yhteyksissä nimetty Varenne on menehtynyt 31-vuotiaana. Jori Turja oli Varennen valmentaja ja Iina Rastas hoitaja.
Julkaistu
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Varenne
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