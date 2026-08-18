Maailman paras ravuri Varenne on poissa

"Kyllä viesti pysäytti. Kävin katsomassa Varennea tämän vuoden toukokuussa, ja tarkoitus oli mennä uudelleen syyskuussa, liput olen jo varannut. Menen varmaan paikalle, vaikkei Varennea enää ole", Jori Turja kertoi."Varenne oli syönyt huonosti jo edellisinä päivinä ja menehtyi viime yönä. Kuten tiedetään, moottori tarvitsee ravintoa, muuten ei elämä jatku. Toivon, että Varennelle tehtäisiin vielä tutkimus siitä, mitä erikoista siinä oli, ja voisiko jokin selittää, miksi se oli niin poikkeuksellisen hyvä hevonen. Sen ruumis on nyt jäädytettynä.""Se on julistettu ihan aiheesta maailman parhaaksi ravuriksi. Ja mikä hienointa, se on myös erinomainen siitosori. Siitä on varmaan 10 euromiljonääriä, ja vielä viime vuonna sillä siemennettiin 20-30 tammaa. On tosi upeaa, että sen suku jatkuu myös tulevaisuudessa. Iso kaipaus jää, mutta Varenne säilyy muistoissani aina."Varenne syntyi Italiassa 19. toukokuuta 1995. Me suomalaiset muistamme erityisesti sen kilpailumatkan Mikkeliin. Valtavan mediajulkisuuden saattelemana Jori Turja toi kultakimpaleensa vuoden 2002 St Micheliin, jonka ori voitti ja juoksi 1000 metrin ratojen ME-tuloksen 09,3a/1609 Giampaolo Minnuccin ajamana. Ennätys kesti vuoteen 2013 saakka.Varenne (Waikiki Beach) voitti sekä Prix d'Amériquen 2001 ja 2002 että Elitloppetin vuosina 2001 ja 2002 sekä suuren määrän muita suurkilpailuja Euroopassa ja Amerikassa.Varenne kilpaili kaikkiaan 73 kertaa ja voitti 62 lähtöä, sen voittosumma oli 6 032 408 euroa ja ennätys 09,1a. Varennen lempinimi kotimaassa Italiassa oli Il Capitano.Varenne kävi tervehtimässä fanejaan viime vuonna toukokuussa Agnanon radalla Napolissa, jossa ajettiin Lotteria. Varenne voitto Lotterian vuosina 2000, 2001 ja 2002.Italiassa Varennen kuolemasta kirjoitti ensimmäisenä Trotto che Passione.Kolminkertainen Lotteria-voittaja Varenne sai jättiaplodit sunnuntaina Napolissa – katso video