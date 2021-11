Maailman suurin kärryhevosten huutokauppa alkaa Harrisburgissa

Amerikkalaisen The Standarbred Horse Sales Companyn järjestämä suurhuutokauppa on palannut takaisin kotikonnuilleen Pennsylvanian Harrisburgiin.

Myytävien hevosten määrä on laskenut parhaista vuosista lähes puolella, mutta on silti kirkkaasti kärryhevosten suurin.

Huutokauppaluettelo The Black Book on legenda sekin. Joka hevosesta on perusteellinen sukuselvityssivu ja varsoista upeat videot.

Nykyisessä digiversiossa on luettelon sivuilla surffaamisesta tehty entistä hauskempaa ja helpompaa, koska tiedot on ryhmitelty usealla tavalla. Hevosia voi tutkia myyntipäivän, iän, sukupuolen ja askellajin perusteella.

Heti maanantaina tulee myyntikehään erikoisuus, kimo eli harmaa ravuri, numero 8 Viking Wania (i. Walner). Nimestä voi päätellä, että kasvattaja on Riina Rekilä. Hän myy myös orivarsan kimon emän 1126 Uvie Hanover (i. Kadabra).

Siitostammojen joukossa on monen kasvattajan unelmatammoja alkaen 2 miljoona dollaria juossesta Mavenista 1093 (i. Glidemaster) ja Chapter Sevenin emästä La Riviera Lindy 1031 (i. Dream Vacation).

Siitosoriosuuksia on myös kaupan yli 50, joukossa kaikki halutut isäoriit, paitsi Walner. Se lienee niin suosittu, ettei kukaan halua luopua osuudestaan.

Tästä linkistä voi ladata erilaisia tiedostoja The Black Bookista.