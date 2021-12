Maailman suurin kylmäveristen kilpailu, ”tervetuloa suomenhevoset”

Solvalla on yhdessä ST:n kanssa päivittänyt Elitloppetin 2022 palkinnot. Yhteensä karsinnoissa ja finaalissa maksetaan palkintoja 11 350 000 kruunua. Prix d’Ameriquen palkintopotti on miljoona euroa ja Hambletonianin 1,1 miljoonaa dollaria.

”Elitloppet on ollut urheilullisesti ja yleisömäärillä yksi maailman suurimmista raviurheilutapahtumista. Nyt meillä on tarjota ykköspalkinto, joka on myös kansainvälisesti erittäin merkittävä”, Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot kertoi.

Prosentuaalisesti vielä suurempi korotus tulee kylmäveristen Elitkampen-kisaan, jossa ykköspalkinto tuplataan. Miljoona kruunua on luvassa voittajalle.

”Haluamme mukaan maailman parhaat kylmäveriset, suomenhevoset ovat lämpimästi tervetulleita Solvallaan. On uskomattoman hienoa päästä ajamaan maailman paras kylmäverilähtö sprintterimatkalla”, Malmrot hehkutti.

Elitloppet ja Elitkampen ajetaan sunnuntaina 29. toukokuuta.