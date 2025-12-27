Ravit Gävlessä
Magnus A Djuse ajoi Gävlessä kolme voittoa. Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Magnus A Djuse ajoi voittoja Gävlen T85-kohteissa, kova tuuli viivästytti raveja

Winterburst Toto85-karuselli jatkui lauantaina Gävlessä. Magnus A Djuse ohjasti kolme T85-ykköstä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
gävle
Magnus A Djuse

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi