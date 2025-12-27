Magnus A Djuse ajoi voittoja Gävlen T85-kohteissa, kova tuuli viivästytti raveja

Djusen veljekset olivat isossa roolissa jo ennakkoon T85-kierroksella, ja rivi käynnistyi Mattias Djusen valmentaman ja Magnus A Djusen ajaman Readly Winnerin voitolla. Per Lennartsson ajoi Bruce Barylonin (Googoo Gaagaa) keulaan ja pienelle karkumatkalle maalisuoran alussa. Readly Winner lähti kiriin neljännestä ulkoa ja tavoitti johtohevosen juuri linjalla. 3-vuotias Readly Expressin poika Readly Winner voitti Klass II:n ajalla 15,1a/2640."Juoksu meni meidän osaltamme ihan hyvin. Luotin Readly Winneriin, vaikka olimme kaukana Lennartssonin hevosesta. Omalla hevosellani oli vielä hyvä paine loppukaarteessa ja ehdimme voittoon. Olisin ollut tyytyväinen myös kakkossijaan tällä esityksellä. Readly Express on todella hyvä isäori, sen jälkeläiset tykkäävät kilpailla ja osaavat voittaa", Magnus A Djuse sanoi ATG Liven haastattelussa.Gävlessä tuuli myös todella kovaa. Liput tangoista otettiin alas, samoin kaikki mainosaidat ja -kyltit, joiden pelättiin aiheuttavan vahinkoa, kerättiin pois. Tämä viivästytti raveja. Kaksi T85-kohdetta ehdittiin ajaa, sen jälkeen paikkoja kunnostettiin reilun tunnin verran, ja kolmas T85-kohde starttasi klo 19.02 Suomen aikaa.Kun raveja päästiin jatkamaan, niin Magnus A Djuse ajoi voiton T85-kolmosessa. Hän ohjasti avopuolisonsa Susanne Frangin Evergreen Barin takamatkalta varmasti ykköseksi ajalla 15,5/2160. Ozzy de Veluwe sinnitteli neljänneksi."Olemme tähdänneet tähän B-valmentajien lähtöön jonkin aikaa. Evergreen Bar tuntui paremmalta kuin viimeksi, jolloin se tuli tauolta. Paussi johtui loukkaantumisesta. Saimme lopussa otteen johtohevosesta helposti", Magnus A Djuse kertoi.Djusen veljesten tahdissa jatkettiin T85-nelossa, mutta suomalaisvoittokin oli lähellä. Hannu ja Mikko Laakkosen omistama ja kasvattama ja Ville Karhulahden valmentama Who's In Charge (Who's Who) kiersi johtavan rinnalle kierros ennen maalia. Who's In Charge sai otteen johtavasta loppusuoran alussa, mutta perässä seurasi Magnus A Djusen ajama ja Mattias Djusen valmentama Handfullofdollar, joka puristi maalikuvavoittoon. Who's In Charge tsemppasi hyvin, mutta pieni haparointi maalisuoralla saattoi maksaa voiton."Saimme hyvät asemat. Handfullofdollar on malliltaan hieno hevonen, se on iso ja liikkuu hyvin. Tänään täytyy yrittää ajaa selissä mahdollisimman pitkään, kun tuuli on niin kova", Magnus A Djuse selvitti.Rikard N Skoglund kierrätti 6-vuotiaan Northman Maxus -ruunan pronssidivisioonassa johtavan rinnalle ja siitä keulaan päätöspuolikkaan alkaessa. Per Lennartssonin valmentama Orlando Vicin poika kurotti ykköseksi ajalla 13,6a/2140. Einari Vidgren Oy:n omistama ja Matti Nisosen valmentama Mozart B.R. laukkasi alussa lyhyesti. Se nousi takaa neljänneksi.Kylmäveristen finaalissa voittaja palkittiin 250 000 kruunulla. Åsbjörn Tengsareid otti sisäradalta johtopaikan Kringelandisakilla. Johan Kringeland Eriksenin valmentama 5-vuotias Vertigo Björnin poika piti paikkansa maaliin saakka ja voitti ajalla 23,9/2140. Ness Tjo Tyr kiri vauhdikkaasti kakkoseksi. 40 metrin takamatkalla oli kolme ykkössarjalaista, joista Oppgårdsdrängen nousi neljänneksi kovalla ajalla 22,8/2180."Valmentaja Kringeland on tehnyt hienoa työtä tämän hevosen kanssa. Se pystyy pitkään pitämään kovaa vauhtia yllä. Saimme ajaa hyvää tempoa, ja kovat vastustajat olivat kaukana. Ness Tjo Tyr on hyvä hevonen, ja sitä pelkäsin lopussa. Mutta onnistuimme voittamaan", Tengsareid kertoi.Ennen 85-kierrosta ajettiin hopeadivisioona, jossa juoksi vain kahdeksan hevosta. Heikki Matias Koskelan Makalu Doc kiri toisesta ulkoa Ulf Ohlssonin ajamana voittoon ajalla 13,3a/1640. Alex Koskela hoitaa.