Magnus Jakobsson ravivalmentaja
Magnus Jakobsson.Kuva: Magnus Jakobssons hemsida
Ulkomaat

Magnus Jakobsson vapautui ajokiellosta maanantaina

"Tiesin koko ajan olevani syytön, ja uskoin, että kaikki päättyy hyvin."
Julkaistu
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Magnus Jakobsson
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