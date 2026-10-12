Magnus Jakobsson vapautui ajokiellosta maanantaina

Viime keskiviikkona huumetestin seurauksena kolmen kuukauden ajokiellon saanut Magnus Jakobsson pääsi pannasta maanantai-iltana, kun Karoliinisen Instituutin analyysi huumenäytteestä osoittautui negatiiviseksi. Toisin kuin pikatestistä, laboratoriossa analysoidusta näytteestä ei löytynyt raja-arvojen ylittäviä määriä mitään aineita."Tämä tapaus on ainutlaatuinen. Siitä huolimatta, että olemme noudattaneet näytteenottorutiineja, käyttäneet standardoituja ja vakiintuneita testejä normaaleine raja-arvoineen, jouduimme tilanteeseen, jollaista emme halua. Otamme tästä kokemuksesta opiksi, ja pyrimme estämään, ettei tällainen toistu enää tulevaisuudessa", hevosten hyvinvoinnin ja dopingasioiden osastopäällikkö Mattias Falkbåge korosti ST:n tiedotteessa.Jakobsson kertoi Trav365:lle olevansa helpottunut maineensa puhdistumisesta, johon hän uskoi alusta lähtien. Unikkosämpylät ovat hänen mielestään todennäköinen syy positiiviseen pikatestiin. Jakobsson totesi, että myös Falkbåge oli alkanut ottaa ne vakavana vaihtoehtona, kun oli keskustellut asiantuntijoiden kanssa."Ei enää unikkosämpylöitä ravipäivinä. Ajan huomenna tiistaina Eskilstunassa. Hevosille oli vaihdettu kuskit, mutta ne saatiin vaihdettua takaisin minun ajettavikseni. Nyt jatkan taas reippain ottein", Jakobsson sanoi..Ruotsalaiskuski asetettiin ajokieltoon heti huumetestin jälkeen