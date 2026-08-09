Marcus Melander voitti vihdoin Hambon, Apex turpakarvan mitan edellä Big Rangeria maalissa

101.Hambletonian huipentui kahden suosikin mahtavaan voittokamppailuun, kun Tim Tetrick ja Big Ranger (In Range) nousivat johtaneen Apexin (Walner) takaa rinnalle haastamaan sitä. Kovat kilpaorit kirivät 05-vauhtia muista eroon aivan rinnakkain.Dexter Dunnin kannustama Apex vastasi joka kerta, kun Big Ranger työntyi eteenpäin, eikä katsoja pystynyt mitenkään arvioimaan, olivatko ne maalissa yhtaikaa vai erikseen. Maalikamera ratkaisi voiton Apexille. Molemmat saivat kovan tuloksen 08,0. Se on Hambon kilpailuennätys.Noel Daleyn tallin suomalaisruuna Minoan spurttasi sensaatiomaisesti kolmanneksi kärkiparin vanavedessä ajalla 08,5 kärryillään Todd Mc Carthy. Neljänneksi ja viidenneksi nousivat American Power (Walner) ja Captain Naughty (Captain Corey) lähes kahdeksan mittaa kärjen takana. Niiden aika oli 09,0. Hambon ykkönen on 500 000 USD.Andy McCarthyn ajama Endurance (Captain Corey) laukkasi kesken kirinsä loppukaarteessa, kun Big Ranger nousi ulos. Ruotsalainen asiantuntija Björn Norén kertoi TV-lähetyksessä, että Endurance jäi radalle, jonne kutsuttiin hevosambulanssi. Myöhemmin tuli tieto, että valmentaja Chris Beaver odotti lisätietoa eläinlääkäriltä.Draaman kaarta nähtiin myös Oaksin loppusuoralla. Suomalaisten tamma Carve (Captain Corey) lensi pussista niin lähelle voittanutta Melanderin ruotsalaistammaa Nezuko Kamado S (Chapter Seven), mutta tuli ohi vasta maalin jälkeen. Koko lähtö oli taktista peliä, jossa parhaiden hevosten kuskit pyrkivät säästämään voimat Meadowlandsin pitkälle loppusuoralle.Andy McCarthyn ajaman ja Noel Daleyn valmentaman Carven kohtaloksi muodostui Yannick Gingrasin ja Nezuko Kamadon päästäminen keulaan, kun matkavauhti laantui ensimmäisellä puolikkaalla. Seuraavan siirron teki takasuoran lopussa Dexter Dunn, joka lähetti rauhallisessa vauhdissa Setyoursightshighin (In Range) johtavan rinnalle, jossa se sinnitteli maalisuoran puoliväliin.Carvella oli voimat tallella Nezuko Kamadon selässä, ja McCarthy kiisi kapeasta raosta ulos ohi Setyoursightshighin, mutta ei ihan tavoittanut voittajaa. Carven viimeinen neljännes sujui 05,6-kyytiä.Voittomarginaaliksi merkittiin kaulan mitta, molemmat saivat ajan 09,5. Setyoursightshigh oli kolmas ajalla 09,9. Suuryllättäjä, ruotsalainen Frattina Diablo (Captain Corey) Tony Alagnalta, Melanderin tallin kolmas tamma Lainey W (Bar Hopping) ja Nancy Takterin Madam Cheval (Walner) olivat seuraavat samalla ajalla 10,0. Oaksin voittaja palkittiin 250 000 dollarilla ja kakkonen sai 125 000 USD.Marcus Melanderin menestystalli otti nyt Hambo-voiton neljän kakkossijan jälkeen. Ne toivat Greenshoe 2019, Joviality 2022, Oh Well 2023 ja Super Chapter 2025. Ainoa Hambo Oaks -voitto Melanderille tuli vuonna 2023, kun AMG Stablen kimppatamma Heaven Hanover (Father Patrick) oli paras.Samalla Melander liittyi niiden valmentajien joukkoon, jotka ovat voittaneet molemmat Hambot yhtaikaa. Voitto oli myös uus-seelantilaisen ohjastajan Dexter Dunnin ensimmäinen.Tunnelma Noel Daleyn suomalaisten hevosenomistajien pöydässä Meadowlandsin katsomossa oli riemukas ja uhkui tyytyväisyyttä hevosiin. Carven lähes voitto tuotti luottamusta hyvään menestykseen loppukauden kilpailuissa, ja Minoanin hienot otteet lisäsivät tietenkin toiveita sen kilpa-uran jatkolle."Olemme suunnitelleet, että tuomme tämän kauden jälkeen joitakin hevosia jatkamaan kilpailemista Euroopassa. Ainakin Minoan tuntuu nyt hyvältä vaihtoehdolta sellaiseen. Sen terveydentila on mainio, eikä se ole tarvinnut täällä eläinlääkärin toimenpiteitä pysyäkseen kilpakunnossa. Ja nyt se näytti olevansa noin 50 metriä parempi ilman kenkiä!" Matts Sjöblom painotti.