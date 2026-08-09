Apex Hambo-voittaja
Sisäradan Apex pinnistää Hambo-voittoon, Big Ranger on kakkonen. Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Marcus Melander voitti vihdoin Hambon, Apex turpakarvan mitan edellä Big Rangeria maalissa

Suomalaisten tamma Carve oli lähellä ehtiä Oaksin ykköseksi jännittävässä maaliintulossa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Hambletonian
Carve
Apex
Minoan
Hambo Oaks
Nezuko Kamado
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi