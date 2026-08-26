Maria Törnqvist menetti lisenssinsä tänään puoleksitoista vuodeksi, tallin hevonen poistettiin Åbyn startista

Ruotsin keskusjärjestö ST julkisti tänään lisenssivaliokunnan päätöksen valmentaja Maria Törnqvistiä ja Dwight Pietersiä koskevaan eläinsuojelumääräysten rikkomista koskevassa asiassa. Sitä on käsitelty viime vuoden joulukuusta. Käsittelyn kuluessa ST:stä kerrottiin, että mukaan on tullut muitakin tapahtumia kuin joulukuussa julkaistu video. Lisenssivaliokunnan päätöstä tai siihen liittyviä asiakirjoja ei ole julkistettu.Törnqvist ja Pieters todettiin syyllisiksi hevosen epäsopivaan käsittelyyn ja eläinsuojelurikkomukseen. Törnqvistin lisenssi peruttiin 18 kuukauden ajaksi. Sinä aikana hän ei saa myöskään liikkua ST:n hallinnoimilla raviradoilla. Sakkoa Törnqvistille määrättiin 300 000 kruunua. Rangaistus astui voimaan heti tänään.Pietersin ajolupa peruttiin 3 kuukaudeksi, myös se alkoi välittömästi. Häntäkin koskee pääsykielto raviradoille. Sakko oli 25 000 kruunua. Uutta lisenssiä saa hakea vasta karenssiajan jälkeen. Päätöksestä saa valittaa 14 päivän kuluessa.Lisenssivaliokuntaan kuluvat: Robert Karlsson (ST:n kilpailupäällikkö), Heidi Westman (ST:n juristi), Conrad Lugauer (Ruotsin Ravivalmentajien puheenjohtaja), Claes Broberg (ST:n kilpailukoordinaattori), Per-Olof Grannas (avustava ST:n tuomariston päällikkö) ja Björn Norén (B-valmentaja).Robert Karlsson kertoi Travrondenille, että Derbyjen finaaleihin päässeet Törnqvistin hevoset Rosso Rubino (Maharajah) ja Slipstream Zon (Googoo Gaagaa) saavat osallistua, jos ne vaihtavat valmentajaa. Hänen lisäsi, että valmentajanvaihdos on sääntöjen mukaan mahdollinen ilmoittamispäivään asti. Slipstream Zonin omistaa sama yhtiö kuin videolla esiintyneen nyt 3-vuotiaan Narnia Sisun (Brillantissime), joka on yhä Törnqvistin valmennuksessa.Karlsson selvitti myös, että Pietersin rangaistus oli se, mitä ST lähti hakemaan. Mutta Törnqvistille esitettiin vuoden kieltoa ja 100 000 kruunun sakkoa. Se siis koveni merkittävästi valiokuntakäsittelyssä. Valitusoikeus on annettu, koska päätös ei ollut yksimielinen. Karlsson korosti, että raviurheilun hallinto suhtautuu äärimmäisen vakavasti tällaisiin asioihin. Hän pahoitteli asioiden käsittelyn pitkää kestoa.Törnqvistin ja Pietersin toimintakiellon piiriin ei kuulu yhteistyö muiden alan ammattilaisten kanssa. Sekin kielletään, jos lisenssi poistetaan doping-rangaistuksen vuoksi.Törnqvistin asianajaja Staffan Uvabeck kertoi työstävänsä valitusta, jossa he vaativat päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä. Hän sanoi, että Törnqvist on täysin shokissa.Maria Törnqvistillä on valmennuksessa 89 hevosta. Ne ovat tänä vuonna ansainneet yli 9,9 miljoonaa kruunua. Startteja on kertynyt 271, joista 62 voittoa, kakkosia 41 ja kolmosia 33. Sijoitus valmentajien rahaliigassa on 13. Viime vuonna tallin palkintotulot kohosivat 14,3 miljoonaan kruunuun ja sijalle 10. Hän on Ruotsin menestyksekkäin naisvalmentaja..Naapuri syyttää Maria Törnqvistiä hevosen hakkaamisesta, julkisti videon Facebookissa