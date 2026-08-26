Maria Törnqvist
Maria Törnqvist sai pitkän kiellon.Kuva: Kanal75
Ulkomaat

Maria Törnqvist menetti lisenssinsä tänään puoleksitoista vuodeksi, tallin hevonen poistettiin Åbyn startista

Eilen hänen valmentamansa Rosso Rubino pääsi Derbyn finaaliin ja tamma Slipstream Zon Derbystoet-finaaliin.
Julkaistu
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Maria Törnqvist
Dwight Pieters
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