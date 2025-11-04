Marylandin sisko oli Harrisburgin avauspäivän kallein, viisi ravivarsaa myytiin alle 10 000 dollarilla

Kalleimman varsan tamman 94 Climatic Hanover (Walner) huusi 725 000 dollarilla norjalainen suurhevosenomistaja Kjell Magne Andersen, jonka tunnetuin hevonen Euroopassa on Devilish Hill.

Andersen on osaomistajana myös Mohawk Million-voittaja Marylandissa (Chapter Seven), joka on sen veli. Emä Crucial (Father Patrick) taas on Mohawk Millionin voittaneen Venerablen (Walner) sisko. Andersenilla on ollut ori Rebuff (Muscle Hill) Lucas Wallinilla, ja sinne varsa on menossa.

Amerikkalaisvalmentaja Andrew Harris sai talliinsa 700 000 dollarilla orin 85 Seven Pledges (Chapter Seven). Sen emä Clockwork Orange (Resolve) on Allegiantin (Tactical Landing) sisko.

Harris kuvaili Harness Racing Updatelle varsojen hinnanmuodostusta, jonka perusta on varsan luettelosivu. Hän sanoi, että sivu kertoo tiedot varsan moottorista. Jos sivulla esitellyt osatekijät kuuluvat huippulaatuiseen moottoriin, varsa voi tosiaan mennä lujaa, mutta pitää vielä tarkistaa, että se edustaa yksilönä parasta laatua.

“Ikävä kyllä kaikki muutkin pitävät samoista varsoista kuin me, ja hinnat lähtevät lentoon. Kun onnistuu saamaan yhden kalleimmista varsoista, on saanut palkinnon. Päämäärä on saavutettu, ja tallissasi voi olla supertähti, joka palkitsee kaikki valmentajan ponnistukset”, Harris kertoi.

Kolmanneksi eniten maksettiin Mission Briefin pojasta 152 Comman Center (Gimpanzee), jonka huusi 500 000 taalalla ruotsalainen orimies Robert Lindström. Hän kertoi, että varsa siirtyy Marcus Melanderin valmennukseen, joka on siis keräämässä “koko sarjan”. Hänellä on ollut tallissaan kaikki Mission Briefin viisi edellistä varsaa.

“Pysyn perheessä”, oli Melanderin kommentti.

Harrisburgin avaus ei ollut pelkkää korkeilla hinnoilla iloittelua. Ensimmäisen päivän 16,2 miljoonan dollarin myynti oli vain hiukan (1,6%) viime vuotista pienempi, mutta kaikkien varsojen keskihinnassa 95 841 dollarissa oli laskua 16%. Yhteensä 6 varsaa myytiin 2000 – 8000 dollarilla, niistä 5 oli ravureita. Varsoista 32 maksoi 100 000 dollaria tai enemmän.

Numero 2 ori Tikka Masala Sgt (Ecurie D) meni 3000 dollarin hintaan. Sen emän Samosa (Cantab Hall) ennätys on 10,2 ja ee. Kolache (Donato Hanover) on Chapter Sevenin sisko.

Huutokaupan johtaja Dale Welk myönsi, että Harrisburgissa oli ostajan markkinat. Hän pahoitteli sitä, että keskihintaisille varsoille ei tunnu olevan ostajia. Siitä seuraa, että osa varsoista myydään huippuhinnoilla ja toiset puoli-ilmaiseksi.

“Todella outo myyntipäivä. Hetken varsoja meni yli 300 000 dollarilla peräkkäin, sitten myydään viisi reilulla 10 000 dollarilla, ja seuraava taas puolella miljoonalla. Vaihteluväli on mielestäni kummallinen”, Welk pohti.

Yhdeksi syyksi hän otti Amerikassa lisääntyneet huutokaupat. Lexingtonin jälkeen oli kaksi useamman päivän myyntitapahtumaa, ja nettihuutokauppa OnGait.com pyörii viikottain. Welkin mukaan varsoja oli ostettu jo yli 100 miljoonalla taalalla ennen Harrisburgia.

Harness Racing Updatessa huutokauppatulokset yksityiskohtaisesti osoitteessa: https://www.harnessracingupdate.com/pdf/hru/hru110425.pdf

Harrisburgin ensimmäisen päivän kymmenen kalleinta varsaa:

1) Climatic Hanover (tamma, Walner-Crucial) 725.000 USD

2) Seven Pledges (ori, Chapter Seven-Clockwork Orange) 700.000 USD

3) Command Center (ori, Gimpanzee-Mission Brief) 500.000 USD

4) Swingingchandelier (tamma, Chapter Seven-Swinging Royalty) 375.000 USD

5) King of Blues (ori, King of the North-Behindblueyes) 350.000 USD

6) Athenas Girl (tamma, Walner-Fashion Athena) 300.000 USD

7) Infinito Hanover (ori, Chapter Seven-Infinity) 300.000 USD

8) Queen G (tamma, King of the North-Pretty Phylly G) 300.000 USD

9) Salubrious Hanover (tamma, Walner-Secret Passion) 300.000 USD

10) Deltoid Hanover (tamma, Muscle Hill-Danielle Hanover) 280.000 USD

Tästä linkistä Harrisburgin huutokauppasivustolle.