MAS Capacity voitti jälleen

MAS Capacity eteni aluksi keulaan, mutta Cab Lane oli nopeampi ja painui ohi. MAS Capacity sai uudelleen johtopaikan, kun Cab Lane laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Suomalaisruuna veti avauskierroksen 10,8-kyytiä. Se pinnisti ykköseksi ja tienasi 60 000 kruunua. The Bald Eagle kiri lähelle, muttei ohi. Leader Brodde seurasi viidenneksi.

”Alku mentiin kovaa, Cab Lane oli alussa nopeampi, mutta se kadotti ravinsa. MAS Capacity pystyy pitämään kovaa tempoa. Sillä tähdätään Suomen suurlähtöihin”, Kontio sanoi. Melkon tallin 3-vuotias M.T. Special Girl (S.J.’s Caviar) ravasi Solvallan avauslähdössä kolmostilan.

Myös Janne Soronen oli oikein tyytyväinen MAS Capacityn esitykseen. "Hyvin kesti Pasi kovan vauhdin. Ilma oli tosi kolea."

Taneli Säde ohjasti Artico Zackin kakkoseksi oppilaiden Guldklockan 2022 -karsinnassa. Julia Nilssonin ajama Whitelighttrotter kiri selvään voittoon. Säde tarjosi hevoselleen tarkan juoksun kolmantena sisäradalla. Kiritilaa tuli, ja Solvallan valmentaja Jonna Irrin Artico Zack eteni kakkoseksi.

Toto86-kierros oli yllätyksellinen. Kahdeksan oikein tuloksia ei löytynyt. Flemming Jensen ajoi kaksi 86-voittoa Jägersrossa. E. Type Cash kukisti avauskohteessa Rackhamin ja juoksi voittotuloksen 12,3a/2140m. C. You Again toi Jensenile toisen voiton.

Roger Walmannin valmentama Coquaholy paineli ennen 86-kierrosta ajetun Actiwe Bowler -Kriteriumsarjan ykköseksi. Örjan Kihlström ajoi voittotuloksen 14,5a/2140m. 3-vuotias Orlando Vicin poika tienasi 100 000 kruunua. Voittoja sillä on nyt kolme peräkkäin.