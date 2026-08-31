Matts Sjöblom osti Tanskan Derby-huutokaupan kalleimman varsan

Tanskan Derby-huutokauppa pidettiin lauantai-iltana. Vastuu järjestäjä oli ruotsalainen Travera.nu, joka vastaa myös tämän viikon perjantaina Suomen varsahuutokaupasta.Kallein varsa Kööpenhaminassa oli tamma 66 Olivia Thai. Sen huusi Matts Sjöblomin Sjöblom Racing Holding Ab 335 000 Tanskan kruunulla (44 800 e). Tamma on Sjöblomin kimpan kilpahevosena omistaman Volume Eightin (Chapter Seven) ensimmäinen huutokaupassa myyty jälkeläinen.Olivia Thain kasvattaja on norjalaisen Nils Bergslienin Thaihester Egersund A/S. Tanskaan rekisteröidyn tamman emä on norjalainen Thai Chelsea (Muscle Hill) ja amerikkalaisen emänemän Bether Always (Conway Hall) sisko Cantab It All (Cantab Hall) on Ariana G:n (Muscle Hill) 08,6 vs. 2,4 milj.USD emä."Kimppaan haluavia kavereita oli vaikka kuinka monta! Amerikkalaiset alkoivat soitella osuuksiensa suuruudesta noin 20 sekuntia sen jälkeen, kun huuto oli lyöty kiinni", Sjöblom kertoi kiihkeistä tunnelmista."Heidän lisäkseen ainakin Joonas Järvinen ja pari muuta suomalaista tulee kimppaan. Osuuksien jaossa ei tosiaan ole muuta vaikeutta kuin saada kaikki mahtumaan mukaan."Olivia Thain tuleva sijoittuminen on vielä täysin auki. USA on yksi varteenotettava vaihtoehto, vaikka siellä 1-vuotiaiden Stakes-ohjelmiin maksaminen on jo aloitettu. Sjöblom totesi ottavansa asiantuntijat apuun Amerikan kilpailumahdollisuuksien kartoituksessa.Varsa on ollut Tanskassa koko ikänsä ja menee siellä opetukseen. Sjöblomilla on lukuisia hyviä tanskalaistuttavia. Yksi mahdollisuus on, että Olivia Thai jää Tanskaan valmennukseen ja kilpailee sieltä käsin myös Ruotsissa.Se kuuluu ensimmäiseen ikäluokkaan, joka on oikeutettu osallistumaan uuteen Royal Lunden –kilpailusarjaan. Siihen pääsevät vuonna 2025 syntyneeet tanskalaistammat ja tanskalaiskasvattajien ulkomaille rekisteröimät tammat.Lähtöjä on 3- ja 4-vuotiaille. Perusidea on tullut kanadalaisesta Mohawk Millionista, jossa osallistumisoikeudet myydään alkuvuodesta, eivätkä ne kohdistu määrättyyn hevoseen, vaan niitä voi myydä tai lahjoittaa eteenpäin. Näin taataan miljoonan dollarin ykköspalkinto.Royal Lundenin osallistumiskortteja oli heinäkuussa myynnissä yhteensä 96. Niistä 48 on 3-vuotissarjaan ja 48 nelivuotiskilpailuihin. Kaikki menivät kaupaksi, ja niistä kertyi 4 miljoonaa kruunua palkintorahaa. Nyt osallistumisosuuksien kauppoja voi tehdä korttien omistajien kanssa. Heidät löytää nettiosoitteesta: breedersmillions.comHuutokaupan tulokset