Huutokauppa Tanskassa
Olivia Thain lennokasta menoa.Kuva: Huutokauppasivusto
Ulkomaat

Matts Sjöblom osti Tanskan Derby-huutokaupan kalleimman varsan

Tamma Olivia Thai on Volume Eightin ensimmäistä ikäluokkaa.
Julkaistu
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Matts Sjöblom
Olivia Thai
Derbyauktionen Charlottenlund
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Hevosurheilu
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