ME-hevonen ei kilpaile Elitkampenissa

Foruksen Gaute Gudmestads Äreslöpin voittajalle oli luvassa paikka Elitkampeniin, kuten Stallonen voittamassa Erkon Pokaalissa. Öystein Tjomslandin ajama Brenne Borken kiersi alkumatkan kolmatta rataa ja eteni toisen jonon vetäjäksi, avauspuolikas oli kova 16,6-vauhtinen. Jo takasuoralla oli vaikeuksia, ja Brenne Borken laukkasi ja hylättiin. Per Vetle Kalsin Grisle Tore G.L. lähti kiriin takasuoralla ja eteni komeasti voittoon. Elitkampen-paikka tuli ajalla 20,2a/1600."Tämä oli oikea paikka voittaa. Grisle Tore teki valtavan hienon juoksun ja kiersi viimeiset 600 metriä kolmatta rataa. Lähdemme mielellämme Elitkampeniin", Kals sanoi Rikstoto Direkten lähetyksessä.Brenne Borkenille laukkastartti oli toinen peräkkäinen. Tjomsland totesi lähdön jälkeen: "Brenne Borken ravi oli rullivaa, eikä toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Hevonen oli tosi hieno pruuvistartissa ja lämmityksessä. Nyt tutkitaan."Maanantain TGN kertoi, ettei Brenne Borken kilpaile Elitkampenissa."On tosi ikävää, ettemme voi kilpailla Elitkampenissa, mutta täytyy muistaa, että se on vain yksi lähtö. Meidän täytyy ajatella ennen kaikkea hevosen parasta. Kun saamme taas Brenne Borkenin kuntoon, niin tulee uusia lähtöjä", Tjomsland sanoi TGN:n nettisivuilla."Tunnen hevosen niin hyvin, että epäilen, että jostain vähän isommasta ongelmasta on kysymys. Voi olla, että selviämme pienellä hoidolla. Uskon, että ongelmat saattavat liittyä etupolviin, joihin tarvitaan ainakin kortisonihoitoa ja lepoa."Elitkampen ajetaan Elitloppet-sunnuntaina 31.5., voittaja saa miljoona kruunua.Karsintojen voittajat:B.W.Sture (Jan-Olov Persson) – 20,2a/1640 - BollnäsGrisle Tore G.L. (Per Vatle Kals) – 20,2a/1600 - ForusStallone (Antti Ojanperä) – 21,5a/2120 - Vermo