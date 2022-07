ME-ilta Meadowlandsissa: Noel Daleyn tallin Bulldog Hanover peitsasi 05,7

Lauantai-illan huippulähtö, 600 000 dollarin Meadowlands Pace jäi 500 000 USD palkinnoin ajetun William Haughton Memorialin varjoon, kun 4-vuotias Bulldog Hanover alitti ensimmäistä kertaa historiassa 1:46-tuloksen.

“En niinkään kamppaillut kelloa vastaan, vaan siksi, että sain lujaa kirivän Rockyroad Hanoverin pysymään takana. Mutta onhan tämä uskomaton eläin. Se tekee työni helpoksi, istun vain kyydissä ja nautin vauhdista”, kuski Dexter Dunn kuvaili.

“Aivan hämmästyttävä suoritus. Moni hyvä hevonen menee mailin lujaa silloin tällöin. Mutta neljä kertaa viikon välein (ensin 06,5, sitten 06,1 ja 05,9 ja lopuksi 05,7), se on uskomatonta!” Noel Daley kehui.

“Se on aivan erikoislaatuinen hevonen. Me olemme hoitaneet sitä vain vajaan kuukauden, mikä on ollut upeaa aikaa. Ori tuli meille huippukunnossa ja on selvästi viihtynyt tällä puolella rajaa.”

Bulldog Hanoverin (Shadow Play) omistavat kanadalaiset Brad Grant ja valmentaja Jack Darling, joka huolehtii siitä kotona Ontariossa. Darling kertoi, että Bulldog Hanover palaa kotiin ja lomailee pari kolme viikkoa ennen kuin suuntaa syksyn kisoihin.

Kolmivuotiaiden peitsarien Meadowlands Pacen voitti suosikki Beach Glass (Somebeachsomewhere) ajalla 06,7. Toinen oli yllättäjä Mad Max Hanover (Always B Miki) ajalla 07,0. Åke Svanstedtin tallin Captain Cowboy (Captaintreacherous) oli kuudes tuloksella 07,4.

Kolmivuotiaat ravurit juoksivat kaksi tammojen Del Miller Memorialia 100 000 USD palkinnoin ja kaksi oriiden Stanley Dancerin muistoajoa 125 000 dollarin palkintopotein.

Nopein oli Meadowlandsin 3-vuotiaiden rataennätystä 08,2 sivunnut Lucas Wallinin valmentama ori Rebuff (Muscle Hill). Tim Tetrick kannusti sen johtoon puolimatkassa, ja Rebuff piti myöhään kiriin päässeen Temporal Hanoverin (Walner) vajaan hevosen mitan takanaan.

Marcus Melanderin Temporal Hanover sai ajan 08,4. Sitä ajoi vakikuski Brian Sears. Kolmas oli Nancy Takterin tallin Pretender (Muscle Hill) ajalla 08,5 ennen Melanderin toista oria Periculumia (Muscle Hill) ajalla 08,6.

Toisen Stanley Dancer-divisioonan voitti Tony Alagnan valmentama Slay (Chapter Seven) ajalla 09,0. Ohjastaja oli Dexter Dunn. Matkalla kärkipaikasta kinastelivat Mark MacDonaldin ajama ja suosikiksi pelattu King Of The North (Walner) ja Branded By Lindy (Chapter Seven), jota ajoi Yannick Gingras. Ne olivat toinen ja kolmas maalissa tuloksin 09,1 ja 09,2.

Marcus Melanderin Ruotsiin ensirekisteröity Joviality S (Chapter Seven) oli Del Miller-divisioonansa suursuosikki. Se johti koko matkan, mutta joutui lopussa kamppailemaan hurjasti 04-kyytiä kirinyttä Venerablea (Walner) vastaan. Joviality piti puolen hevosen mitan voittoon ajalla 08,6. Venerable sai saman ajan.

Toisen tammojen lähdön vei Jim Campbellin tallin Fashion Schooner (Walner) vielä nopeammalla ajalla 08,5. Tim Tetrick haki keulat puolimatkassa Dexter Dunnin ajamalta Manonilta (Bar Hopping). Lucas Wallinin valmennettava oli vajaan mitan päässä kakkonen ajalla 08.6.

Tästä Harnesslink USA:n juttuun Stanley Dancer-divisioonista.

Tästä Standardbred Canadan uutiseen Bulldog Hanoverista.