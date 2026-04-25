ME-ori on Elitloppetin kahdeksas hevonen

Jabalpur voitti viime vuoden kesällä Prix René Ballieren, ja Elitloppet-voittaja Go On Boy ja Critérium de Vitessen sankari Iguski Sautonne jäivät taakse. Mutta voittoaika vei suurimman huomion. Jabalpur juoksi Gabriele Gelorminin ajamana tuloksen 08,7a/2100, joka on keskimatkojen ME-aika.Jabalpur näytti hurjaa osaamistaan myös marraskuussa Roomassa. Se voitti Gran Premio delle Nazionin ajalla 11,8a/2100, Inexess Bleu jäi taakse."Jabalbur on hevonen, jolla ei saa kilpailla tiheään. Nyt se tuntuu uskomattoman hienolta treenissä. Mielestäni se on nyt yhtä hyvä, kun se kukisti Inexess Bleun Milanossa. On iso kunnia ja olemme kiitollisia, että saimme kutsun Elitloppetiin", Arnaud Chavatte sanoi Solvallan tiedotteessa."Jabalpur on jälleen osoittanut nousukuntoa, ja ihmiset hevosen ympärillä ovat asettaneet Elitloppetin 2026 päätavoitteeksi jo kauan sitten", Solvallan urheilujohtaja Ola Lernå totesi.Jabalpur on kansainvälinen hevonen. Se on syntynyt Ranskassa, Alain ja Arnaud Chavatte valmentavat Ranskassa, italialainen Gabriele Gelormini ohjastaa, ja myös omistaja Dario Trasi ja hänen yhtiönsä Tramontom SRL tulevat Italiasta.Jabalpur7-vuotias oriBooster Winner - Silema45 starttia, 11 voittoaVoittosumma 634 590 euroaEnnätys 08,7a, 2100mOmistaja Tramontom SRL, ItaliaValmentaja Alain & Arnaud Chavatte, RanskaHoitaja: Dany DejeaghereKasvattaja Alain Georges Groult, RanskaElitloppet 2026Kutsutut hevoset:Go On Boy (Ranska)Inexess Bleu (Ranska)Jobspost (Ruotsi)A Fair Day (Ruotsi)Allegiant (Ruotsi)Idao de Tillard (Ranska)Massimo Hoist (Suomi)Jabalpur (Italia)Elitloppet-sivu