Meadowlands
Hambletonian-seremoniat 2026, Jeff Cural edessä kolmas vasemmalta.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Meadowlandsin uusi miljoonan dollarin kisa 3-vuotiaille ajetaan ensi kesänä viikkoa ennen Hamboa

Tammoille tulee oma 500 000 dollarin Meadowlands Oaks Trot.
Julkaistu
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Meadowlands
Jeff Cural
Meadowlands Trot
Meadowlands Oaks Trot
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