Meadowlandsin uusi miljoonan dollarin kisa 3-vuotiaille ajetaan ensi kesänä viikkoa ennen Hamboa

Meadowlandsin rata tiedotti torstaina 17.syyskuuta, että ensi kesänä ajetaan uudet Stakes-kilpailut 3-vuotiaille ravureille ja palkintopotit nousevat radan lukuisissa muissa suurkilpailuissa. Tämän mahdollisti yhteistyö New Jerseyn hevosenomistajien yhdistyksen kanssa.Tiedote alkoi toteamuksella, että huhut kärryurheilun häviämisestä Meadowlandsista olivat ilmiselvästi pahasti väärässä.“Olimme Meadowlandsissa pettyneitä, kun Hambletonian siirrettiin Indianaan. Yhdessä hevosenomistajayhdistys SBOANJ:n kanssa päätimme tehdä rohkean aloitteen, jolla voimme tarjota faneillemme upean kilpailupäivän, jolloin maailman parhaat hevoset ottavat mittaa toisistaan kaikkien suurimmalla areenalla. Siksi esittelemme nyt ylpeinä uudet kilpailumme Meadowlands Trotin ja Meadowlands Oaks Trotin”, Jeff Gural kertoi tiedotteessa.Hän korosti, kuinka uudet kilpailut viestittävät kasvattajille ja hevosenomistajille, että New Jerseyn kärryurheilulla ja sen vedonlyönnillä on yhä tulevaisuus.“Kaikkien lisäpanostustemme tarkoitus on osoittaa kasvattajille ja hevosten ostajille, että rahaa on selvästi enemmän tarjolla New Jerseyssä kuin sen ulkopuolella.”Molempien kolmivuotiskisojen karsinnat ajetaan lauantaina 24.heinäkuuta ja finaalit viikkoa myöhemmin 31.heinäkuuta. Meadowlands Trotin karsinnoissa maksetaan 50 000 dollarin palkinnot ja finaalin potti on 1 miljoona dollaria. Oaks-karsinnoissa tammat kilpailevat 25 000 dollarista ja finaalissa 500 000 taalan pakinnoista.Ennakkomaksut erääntyvät 15.helmikuuta 2027. Meadowlands Trotissa ne ovat 3000 USD + lähtömaksu 10 000 USD. Oaksin maksut ovat 2000 USD + lähtömaksu 5000 USD.Ravitammojen Del Millerin ja urosten Stanley Dancer Memorialin palkinnot nostettiin 400 000 dollariin. Tänä vuonna niitä molempia ajettiin kaksi divisioonaa reilun 140 000 dollarin palkinnoin. Lisäksi niiden sekä Meadowlands Trotin ja Oaksin, Cane Pacen ja vanhempien hevosten Graduate-lähtöjen voittajat saavat 20% bonusta, mikäli ne ovat New Jerseyn orien jälkeläisiä. Palkinnot nousevat 4 miljoonalla dollarilla 2027.Hevosenomistajien pitää maksaa 2-vuotiaista 400 USD, jotta ne pääsevät starttaamaan Meadowlandsissa. Jos hevonen on ostettu huutokaupasta tai farmilta, joka ei osallistu Meadowlandsin sponsorointiin, starttimaksu on 600 USD. Kaikki maksut käytetään stakes-lähtöjen palkintoihin..Ajettiinko viikonloppuna viimeinen The Hambletonian Meadowlandsissa?.Hambletonian Society äänesti: Hambo siirtyy racino-rata Hoosier Parkiin Indianassa