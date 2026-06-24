Ravit USA
Reijo Liljendahl.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Melanderin tallin ravipäivä Kentuckyn Oak Grovessa, Zephyr Kemp yksi viidestä voittajasta

Kemppi Stablesin hevosista myös Nealon kävi voittajakehässä.
Julkaistu
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Marcus Melander
Dexter Dunn
Oak Grove
Zephyr Kemp
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Hevosurheilu
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