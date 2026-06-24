Melanderin tallin ravipäivä Kentuckyn Oak Grovessa, Zephyr Kemp yksi viidestä voittajasta

“The Trotting Tuesday” tarjosi tiistaina kaikki päivän 16 lähtöä ravureille. Niistä 15 oli 40 000 dollarin Kentucky Sire Stakeseja 2- ja 3-vuotiaille. Reijo Liljendahl isännöi Marcus Melanderin Kentuckyn valmennuskeskusta, joka menestyi loistavasti. Viidestä voitosta yksi oli tupla, ja niiden lisäksi tuli neljä totosijaa.Päivän nopein 3-vuotias oli Zephyr Kemp (Calgary Games), joka venytti voittomarginaalin yli kahteen mittaan keulajuoksun päätteeksi. Dexter Dunnin ajaman orin aika oli 10,4. Zephyt Kempin ovat kasvattaneet Kemppi Stables Oy ja Suojalampi Stable. Molemmat ovat omistajakimpassa, jonka kolmas suomalaisjäsen on Sjoblom Racing.Toinen Kemppi Stablesin kimpan voittaja oli 3-vuotias Nealon (Gimpanzee). Sitä omistaa myös Courant Inc. Mattias Melander kiritti ruunan ykköseksi ajalla 11,2. Kaksoisvoiton Melanderin talliin toivat Courantin Never Say Die (Muscle Hill) ja SRF Stablen Midwind Chimp (Gimpanzee) turvan mitan erolla. Molempien aika oli 11,1.SRF Stablelle yksinään voiton toi tamma Crossover (Gimpanzee), joka meni Dunnin ajamana 10,6. Melanderin 2-vuotiaista ori Oddsologist (Gimpanzee) voitti keulasta kahdella mitalla ja sai ajan 13,8. Sen taustalla on myös Courantin omistaja Anders Ström.Hetken 2-vuotiaiden kovinta tulosta hallussaan pitänyt Delivery Boy (Calgary Games) oli Oak Groven ensimmäinen voittaja ajalla 12,6. Dewayne Minor ajoi ja valmentaa tanskalaisten omistamaa oria, jonka ovat kasvattaneet Steve Stewart ja Timo Nurmos.Uuden 2-vuotiaiden kärkituloksen teki Ron Burken ori Carbon Fiber (Gimpanzee), jolla Yannick Gingras suhautti lähes 12 mittaa muista eroon. Voittoaika oli 12,1. Melanderin Kaws (Gimpanzee) oli toinen ajalla 13,7. Erv Millerin tallin tamma Redice (Rebuff) pinkoi 7 mitan raon kilpakumppaneihin, ja voitti toiseksi nopeimmalla 2-vuotisajalla 12,5.Ranskalaisen ravisuvun päämies Jean-Pierre Dubois on oleskellut Kentuckyssä keväästä. Häneltä oli startissa 5 valmennettavaa. Parhaiten menestyi 2-vuotias Solo Santa Maria (Walner), joka oli Redicen lähdön kolmas ajalla 13,3.Huimansukuinen 3-vuotias tamma Qualityprayer (Tactical landing –Qualita Bourbon, Love You) uupui keulasta 9 ja puolen mitan päähän viidenneksi ajalla 12,3. Sen veli on Fabulous Wood (Ready Cash).Dubois on kasvattanut 6-vuotiaan tanskalaisen ruunan JIgger Dk (Fabulous Wood), joka voitti tiistain avoimesta lähdöstä 18 000 USD ajalla 09,5. Sen hän toi mukanaan USA:han ja myi nettihuutokaupassa. Todd McCarthy ajoi Carter Pinsken valmennettavaa.Tästä Harnesslink USA:n juttuun, jossa Zephyt Kempin voittovideo.