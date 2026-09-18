Melkon talliin Rommen 3-vuotislähdön voitto, Turner Ale hyvä kakkonen

Rikard N Skoglund ajoi Pepper Creationin (Readly Express) johtoon jo alkumatkalla. Kierros jäi taakse 14,8-ajassa. Team Melkko&Sorosen valmentama ja Janina Sorosen hoitama Pepper Creation veti varmasti maaliin saakka ja vei 100 000 kruunun voiton ajalla 14,0a/2140. Kuusaan Virman kasvattama ja Turner Ale Stable Oy:n omistama Turner Ale (Readly Express) juoksi neljäntenä toisen radan jonossa ja kiri vahvasti kakkoseksi Mats E Djusen ajamana, Daniel Wäjersten valmentaa. Turner Ale on kilpaillut 4 kertaa, tuloksena 2 voittoa ja 2 kakkosta. Melkon tallin toinen hevonen Miranda Unica (Earl Simon) nousi kuudenneksi."Kun ulkopuolella oli kaksi Wäjerstenin hevosta, niin tilanne oli vähän sellainen David vastaan Goljat, mutta hyvin selvittiin, ja David voitti tänään. Pepper Creation oli vielä parempi kuin Dannerossa, jossa ajoin sitä viimeksi. Tänään oli myös kengät pois. Pepper Creation on mukava hevonen ajaa, ja sillä on hyvä asenne. Voitto tuli helposti, Skoglund sanoi voittajahaastattelussa. Lähdekorven perheen Holm Hästgården on Pepper Creationin kasvattaja.Rommen T64-peli alkoi viiden hevosen lähdöllä, mutta mukana oli kolme kovaa 5-vuotiasta. Daniel Redénin tallin Izod Zet johti ja sai vetää rauhallista vauhtia, kierros 16,2. Maalisuora tultiin nolla-nollaa. Joakim Elfvingin Phantom Express pinkoi Mats E Djusen ajamana ykköseksi ajalla 13,7a/2140. Izod Zet antoi kova vastuksen ja oli kakkonen. Pitkältä tauolta palannut Bullet The Bluesky seurasi kolmanneksi. Wäjerstenin Bullet The Bluesky on mahdollisesti lähdössä talveksi Ranskaan kilpailemaan.Onkel Investin kasvattama ja omistama Million Moni (International Moni) otti uransa avausvoiton torstaina Åbyssä. Thomas Dahlborgin valmentama ja ajama 3-vuotias tamma starttasi takarivistä ja kiri ylivoimaiseen voittoon ajalla 14,5a/2140."Million Moni oli hyvä jo viimeksi, kun se oli kakkonen, mutta tänään vielä parempi. Tämä on yksi tallin parhaista 3-vuotiaista", Dahlborg sanoi voittajahaastattelussa.