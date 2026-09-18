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Katja Melkko on Pepper Creationin valmentaja.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Melkon talliin Rommen 3-vuotislähdön voitto, Turner Ale hyvä kakkonen

Pepper Creation ravasi 100 000 kruunun ykkösen 3-vuotiaiden Plåt-Svens Minne -lähdössä Rommessa perjantaina. Turner Ale toi suomalaisille kakkossijan.
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Romme
Katja Melkko
Turner Ale
Pepper Creation
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