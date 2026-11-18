Kriterierevanschen oli T86-kuutonen, voittaja sai 200 000 kruunua. Daniel Wäjersten kaasutti Mister Never Dien (Mister JP) seiskaradalta johtopaikalle. Rikard N Skoglund sai Pepper Creationin (Readly Express) sisäradalta hyvin liikkeelle, ja valjakko matkasi johtohevosen takana. Katja Melkon valmentama Pepper Creation sai maalisuoralla tilaa, ja pinkaisi voittoon ajalla 13,4a/2640. Mister Never Die piti kakkoseksi. Kriterium-finaalissa juossut Toto Tooma (Explosive Matter) seurasi kolmanneksi. Janina Soronen on voittajan hoitaja ja Holm Hästgården kasvattaja."Pepper Creation oli hyvä kolmas kovien Nanda Devi Cutin ja Intron takana Kriteriumin karsinnassa, ja vähän paremmalla tuurilla olisimme päässeet finaaliin. Tässä mietin alkumatkalla, että saamme Wäjerstenistä (Mister Never Die) hyvän selän, ja päästin hänet keulaan. Jo 400 jäljellä uskoin, että voitamme, jos saamme kiritilaa. Ja sitten saimme", Rikard N Skoglund sanoi voittajahaastattelussa.Tammojen Oaksrevanschen oli T86-pelin kakkoskohde, voittajalle myös 200 000 kruunua. Ulf Ohlsson ajoi Ismenisin (Calgary Games) päättäväisesti johtopaikalle. Jasmine Isingin valmentama ja tv-lähetyksistä tutun Patrik Fernlundin omistama Ismenis paineli varmasti ykköseksi ajalla 13,9a/2140. Show Me Heaven (Maharajah) kiri kakkoseksi sisäratajuoksun jälkeen."Meillä on ollut paljon epäonnea, Ismenis on tehnyt hyviä juoksuja myös aiemmin ja on todella ansainnut tämän voiton. Se on fantastisen hieno hevonen, ja onneksi vihdoin saimme ensimmäisen voiton 3-vuotiskaudella", Jasmine Ising sanoi ATG:n haastattelussa."Ismenis on istunut pussissa monta kertaa, ja nyt oli todellakin paikka iskeä. Päätimme ajaa reippaasti heti alussa ja yrittää johtopaikalle, se onnistui", Ulf Ohlsson totesi.T86-kierroksen avauskohde juostiin Bjerkessä. Suosikki L.A.'s Million kiersi alkumatkalla kolmatta rataa ja sai keulapaikan. Frode Hamren ajama Readly Expressin poika näytti hallitsevan, mutta Lars Anvar Kollen ohjastama Konstantia Sisu kiri väkevästi ja ehti ykköseksi.Timo Nurmoksen Hatrick Match oli suosikki Solvallaserien420-karsinnassa, T86-nelonen. Jorma Kontio sai pidettyä sisäradalta johtopaikan, mutta kovaa mentiin, kierros 10,9. Rinnalla ravannut Osvaldo B Boko prässäsi keulaan loppukaarteeseen mentäessä, mutta takaa tuli Do It Dorothy, joka kiri yllätysvoittoon Tyler Midsudin ajamana, Joakim Lövgren on voittajan valmentaja. Hatrick Match oli viides maalissa.Kentucky Fibbers lopp oli T86-kierroksen päätöskohde. Kolme hevosta tuli maalilinjalle lähes tasapäin. Daniel Redénin valmentama Eagle Rock oli niukasti ensimmäinen Mats E Djusen ajamana ajalla 12,6/a/2140. August Zonett oli kakkonen ja suomalaiskasvattajien Currency Artist kolmas. Currency Artist veti kolmannen radan kirijonoa ja taisteli hyvin.Solvallaserien220-karsinta ajettiin ennen T86-kohteita. Mika Forssin ohjastama Tight Reins matkasi johtaneen Artus B:n takana. Dimitri Hedmanin valmentama tamma sai vasta vähän ennen maalia kiritilaa ja ehti neljänneksi. Daniel Redénin valmentama 3-vuotias Miguel (Propulsion) kiri neljännestä ulkoa voittoon Magnus A Djusen ajamana ajalla 13,7a/2140. Kai Jussila myi Tight Reinsin lauantaina Traveran huutokaupassa 170 000 kruunulla. Tamma on edelleen Jussilan nimissä ST:n tuloksissa.Solvallan 2-vuotislähdön voittaja sai 100 000 kruunua. Suosikki Reilly Westwood (SJ's Caviar) haki kasiradalta keulat, Wannabe Tile (Walner) seurasi sitä. Reilly Westwood ei pystynyt maalisuoralla vastaamaan, ja sen neljän voiton putki katkesi. Björn Goopin ajama ja Paul Hagoortin valmentama Wannabe Tile kiri ykköseksi ajalla 15,7/2140. Expand Your Wood (Nuncio) nousi toiseksi, ja Reilly Westwood jäi kolmanneksi.Östersundissa ajettiin keskiviikon lounasravit. Suomalaistamman Poentry In Motionin 3-vuotias tytär Clover Club (Readly Express) oli yksi päivän vakuuttavimmista voittajista. Henrik Kihle ajoi Oscar Berglundin valmentaman tamman keulaan takarivistä jo avauspuolikkaalla. Clover Club piti kovan vauhdin maaliin saakka ja voitti helposti ajalla 14,1a/1640. Poentry In Motionilla on kaksi Suomessa syntynyttä varsaa, 2025 Rhythm Is A Dancer (Italiano Vero) ja 2026 Stan The Dancer (Horsy Dream).AMG Stablen kasvattama Lady Adore voitti tiistaina Axevallassa. Canepa Hanover ja A Gift To Youn tytär eteni valmentajansa Kristian Lindbergin ajamana ykköseksi ajalla 14,7a/2640. Voitto oli vuoden ensimmäinen, tamman voittosumma nousi 456 900 kruunuun.