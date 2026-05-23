Mellby Jinx ei lähde Elitloppetiin, viimeiset kaksi kutsuttavaa julkistetaan sunnuntain arvontatilaisuudessa

Daniel Wäjerstenin valmentama Mellby Jinx voitti Prins Daniels loppin Gävlessä lauantaina. Lähtö oli E-sarjan seitsemäs ja viimeinen osalähtö. Sarjan kaksi parasta saivat Elitloppet-paikat. Don Fanucci Zet oli sarjan ykkönen 30 pisteellä, ja Mellby Jinx nousi toiseksi 23 pisteellä.Wäjersten kävi keskustelun omistajien kanssa, kuten lupasi Gävlen voittajahaastattelussa. Päätös oli, ettei Finlandia-Ajon viimevuotinen voittaja kilpaile Elitloppetissa, startteja tulisi liian tiheään. Mellby Jinx voitti viime vuonna myös Elitloppetin karsinnan ajalla 08,8a/1609. Go On Boyn voittamassa finaalissa se oli seitsemäs.Kun Mellby Jinx ei tule mukaan, niin Elitloppetissa on edelleen kaksi paikkaa täyttämättä. 14 hevosta on saanut kutsun.Elitloppet-karsintojen arvontatilaisuus on sunnuntaina klo 18.30 Suomen aikaa."Kahden kutsuttavan nimet kerrotaan ennen arvontatilaisuuden alkua", Solvallan urheilujohtaja Ola Lernå vahvisti Hevosurheilulle.Solvallan Facebook-sivuilla on mahdollisuus käydä esittämässä oma/omat suosikit kutsuttavista hevosista.Elitloppetiin kutsutut hevosetE-loppen kilpailusarjaSolvallan nettisivut.Mellby Jinx mahtijuoksulla Gävlen ykkönen, sai kutsun Elitloppetiin, Wäjersten miettii osallistumista