Mellby Jinx mahtijuoksulla Gävlen ykkönen, sai kutsun Elitloppetiin, Wäjersten miettii osallistumista

Björn Goopin ajama norjalainen Powwow oli lähtökiihdytyksen nopein. Mellby Jinx kiersi kolmatta rataa ja eteni johtavan rinnalle. Powwow veti ensimmäiset 500 metriä 09,9-vauhtia. Hanna Lepistön valmentama ja Tommi Kylliäisen ajama Diamond Truppo ravasi johtavan takana. High On Pepper juoksi kolmantena toisen radan jonossa, mutta se laukkasi 800 metriä ennen maalia.Daniel Wäjerstenin ajama Finlandia-Ajon viimevuotinen voittaja Mellby Jinx punnersi väkevästi ykköseksi ja vei 400 000 kruunua ajalla 09,7a/1609. Powwow tsemppasi kakkoseksi ajalla 09,8a. Tuore Finlandia-kakkonen Keep Asking oli toisesta ulkoa kolmas. Luke The Spook tuli voimia jäljellä neljäntenä maaliin. Diamond Truppo tuli sisärataa pitkin ja oli maalissa yhdeksäs ajalla 10,2a ja sai 8000 kruunua.Voittajaseremonioissa Mellby Jinx sai kutsun Elitloppetiin. Daniel Wäjerstenin tallin Gio Cash ja Borups Victory ovat jo saaneet kutsut."Mellby Jinx on ihan uskomaton hevonen. On kova tehtävä juosta tällaisessa lähdössä johtavan rinnalla, ja keulassa oli myös hyvä hevonen. Mutta tällä hevosella on taistelutahtoa. Teimme jo omistajien kanssa päätöksen, kun ilmoitin tänne, että emme kilpaile Elitloppetissa. Nyt saimme kutsun, ja soittelen omistajien kanssa, kun ajan täältä kotiin. Varmaan kello 20 aikaan (klo 21 Suomen aikaa) saatan tietää, mitä teemme kutsun kanssa", Wäjersten sanoi Kanal75:lla ja voittajahaastattelussa."Mellby Jinx aloitti hienosti jo 2- ja 3-vuotiaana. Nyt se on 8-vuotias, joten täytyy kunnioittaa myös hevosta. Jos menemme Elitloppetiin, niin kahdeksan päivän aikana saattaa tulla kolme starttia, se on paljon. Tämän päivän startissa oli alun taktiikka se, että kiertäisimme Jorman hevosen (High On Pepper), se onnistui, mutta jouduimme johtavan rinnalle. Hienosti Mellby Jinx kesti ja taisteli.""Daniel Wäjestenilla on nyt muutama tunti aikaa miettiä, mitä tekee Mellby Jinxin kutsun kanssa. Emme jaa enää tänään lisää kutsuja, vaan kerromme viimeiset kutsuttavat huomenna sunnuntaina, jolloin on ratojen arvontatilaisuus", Solvallan urheilujohtaja Ola Lernå sanoi ATG Livellä.Prins Daniels lopp oli seitsemäs ja viimeinen E-sarjan lähtö. Mellby Jinx nousi sarjan kakkoseksi 23 pisteellä, se saa myös sillä sijoituksella paikan Elitloppetiin. Don Fanucci Zet oli sarjan ykkönen 30 pisteellä.Fredrik Wallinin valmentama Official Sox kiri T85-ykkösessä ensimmäisenä maaliin. Taustajoukkojen riemua kesti vain hetken. Tuomaristo hylkäsi Official Soxin juoksun. Claes Sjöström käänsi tamman kiriin loppukaarteessa, tilanteessa Appia Express/Magnus A Djuse häiriintyi laukalle. Official Sox hylättiin murtautumisen vuoksi. Mats E Djusen ajama ja Jasmine Isingin valmentama Ditte Gel teki vahvan kirin neljännestä ulkoa ja oli kakkonen maalissa, mutta peri sitten voiton."Tulimme häirityksi. Appia Express ei pelkästään kadottanut raviaan, vaan tuntui siltä, että meiltä vietiin jalka alta. Tuomarit saavat päättää, oliko vastustajalla tilaa tulla, meillä vauhti oli kova", Magnus A Djuse sanoi Kanal75:lla.""Tulin ulos liian myöhään. Tästä ei ole mitään sen enempää puhumista", Sjöström tilitti.Björn Goopin valmentama ja ajama R.K.Pascal ampaisi viimeisellä takasuoralla terävällä spurtilla keulaan Klass III:ssa. Propulsionin 4-vuotias poika viiletti varmasti ykköseksi ajalla 14,7a/2640. Allan Lindströmin Global Graceland juoksi viidennessä ulkona Jorma Kontion ajamana ja oli maalissa yhdeksäs."R.K.Pascal on treenannut hyvin ja tuntui lämmityksessä myös hyvältä. Hieno tunne oli ajaa takasuoralla keulaan, hevoseni on todella nopea, ja muut eivät pystyneet vastaamaan", Goop sanoi voittajahaastattelussa.Katja Melkon ja Janne Sorosen tallista kilpaili hevosia ennen T85-kierrosta. Janne Sorosen ajama Against All Odds eteni takamatkalta viidenneksi. Markus B Svedbergin Mackenzie Bro pinnisti ykköseksi ajalla 14,5/2160.Googoo Gone juoksi oppilasohjastajien lähdössä. Elias Strandbergin ajama Googoo Gaagaan poika joutui taivaltamaan avauskierroksen johtavan rinnalla ja oli maalissa kahdeksas Hannah Gustavssonin ajama Viewing Window kiri kolmannesta ulkoa ykköseksi.