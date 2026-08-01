St Michelin kolmonen Mellby Joker kiisi voittoon kuin Ego Boy aikoinaan, voittotulos 09,9a

Mellby Jokerilla oli sisärata, ja Mats E Djuse piti johtopaikan, avauspuolikas mentiin 08,8. Daniel Wäjerstenin valmentama Muscle Hillin poika halusi mennä ja jätti muut jo viimeisen takasuoran alussa. St Michelin viimevuotinen kolmonen Mellby Joker porhalsi voittoon ajalla 09,9a/1640, Ego Boys Minnen ykköspalkinto oli 150 000 kruunua. Daniel Redénin valmentama Olly Håleryd kiri toisesta ulkoa kakkoseksi, sen aika oli 10,2. Voittajan tallikaveri Kingen Mearas veti toisen radan jonoa ja tsemppasi kolmanneksi."Nyt kaikki sujui paremmin kuin viikko sitten. Matkana oli vain maili, ja annoin Mellby Jokerin mennä. Se oli vähän paineissan keulassa, ja reipas vauhti teki takana oleville tilanteen vaikeaksi. Voitto tuli helposti, vaikka Mellby Joker jäi lopussa vähän odottelemaan muita", Mats E Djuse sanoi ATG Liven haastattelussa."En ollut vielä edes syntynyt, kun Ego Boy voitti Elitloppetin. Mutta olen kuullut ja lukenut paljon hevosesta, ja on todella hienoa voittaa tämä Ego Boys Minne -lähtö."Hedbergin perhe Orsan kunnasta Taalainmaalta oli Ego Boyn kasvattaja ja omistaja. Hevonen oli Ingemar Olofssonin valmennuksessa Rättvikin radalla. Ego Boy oli loistava kilpahevonen ja koko kansan suosikki. Se voitti Elitloppetin 1973 ja jätti ikimuistoisessa kahden hevosen erotusajossa Flower Childin taakseen. Ego Boy on haudattu Rättvikin radan voittajakehän viereen.Diamantstoetissa nähtiin suomalaisväriä, kun Häggmanin perheen J.H.Ellen ja Stall Nikkasen Gosa Gosing olivat mukana. Daniel Wäjersten ajoi suosikin Unforgettable A.Y. keulaan jo avauspuolikkaalla. From Aboven tytär voitti ajalla 12,4a/2140. Team Melkko&Sorosen valmentama Gosa Gosing kiri viidennestä ulkoa Rikard N Skoglundin ajamana kolmanneksi. Björn Goopin valmentama J.H.Ellen ravasi Per Linderothin ohjastamana neljännestä sisältä kahdeksanneksi."Ajoin ensimmäisen kerran Gosa Gosingilla, ja vaikutuin tosi paljon. Otin alun rauhassa, koska en halunnut ajaa johtavan rinnalta. Tamma nousi kolmanneksi, mutta mielestäni se teki parhaan juoksun lähdön hevosista", Skoglund sanoi Travrondenissa.Lauantain T85-kierros alkoi yllätyksellä. Örjan Kihlströmin ajama Housekeeper kiri vahvasti Tammadivisioonan ykköseksi ajalla 15,2/2640. Roger Walmannin valmentama Trixtonin tytär nappasi uransa avausvoiton 26. startissa. Housekeeper jäi alussa laukkavan taakse ja menetti siinä paljon metrejä. Lopullinen juoksupaikka oli neljäntenä toisen radan jonossa, mutta kaukana kärjestä."Tosi mukavaa, että Housekeeper pääsi vihdoin voittamaan. Alussa tilanne näytti yönmustalta, kun menetimme ainakin 40 metriä, kun edessä laukkasi hevonen. Loppusuoralla tamma kiri hienosti", Örjan Kihlström sanoi voittajahaastattelussa.Timo Nurmoksen valmentama Mellby Mammon ravasi uransa kahdeksannen voiton Klass I:ssa, startteja on 15. Magnus A Djuse sai pidettyä keulapaikan sisäradalta. Kovaa mentiin ensimmäinen kierros (10,5), kun Dencos T.D. vielä eteni prässäämään. Muscle Hillin 5-vuotias poika Mellby Mammon paineli varmasti voittoon ajalla 11,3a/1640. Blu Warlock juoksi johtavan takana ja pinnisti kakkoseksi."Olin vähän huolissani takana olevasta hevosesta. Mutta Mellby Mammon meni loppuun asti hyvin, vaikka vauhti oli ensimmäisellä kierroksella kovaa", Magnus A Djuse sanoi.