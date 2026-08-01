Mellby Joker voitti Rättvikissä.
Mellby Joker voitti Rättvikissä.Kuva: Lena Emmoth/TR Bild
Ulkomaat

St Michelin kolmonen Mellby Joker kiisi voittoon kuin Ego Boy aikoinaan, voittotulos 09,9a

Daniel Wäjerstenin valmentama Mellby Joker voitti Mats E Djusen ajamana Ego Boys Minne -kisan Rättvikissä.
Julkaistu
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Rättvik
Daniel Wäjersten
Mats E Djuse
Mellby Joker
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