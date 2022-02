Menestys jatkuu – 10. voitto Ranskassa - katso video

Antonin Andre ohjasti järkevästi Prix de Chatelaillon-La-Rochelle -oppilaslähdössä. Hän ei lähtenyt keulassa hurjastelleen Fidelio du Loisierin vauhtiin, vaan ajoi maltilla. Fighter Kiss eteni rauhallisesti pääjoukon vetäjäksi.

Tomas Malmqvistin valmentama Fighter Kiss painui keulaan loppukaarteessa. Kun rinnalle yrittänyt Finca Vigia laukkasi, Fighter Kiss lipui ylivoimaiseen voittoon ajalla 14,7/2700m.

Fighter Kiss on Rainer Björkrothin löytö Ranskasta. Se maksoi Caenin huutokaupassa 1-vuotiaana 7000 euroa. Fighter Kiss aloitti kilpailemisen 3-vuotiaana Suomessa ja lähti Ranskaan 4-vuotiskauden loppupuolella 2019. Fighter Kiss on parantanut menoaan vuosi vuodelta. Tänä vuonna ruuna on kilpaillut neljä kertaa ja ottanut kolme voittoa. Voittosumma on 141 000 euroa.

Tulokset ja video LeTrotin sivuilta