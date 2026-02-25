Menhammarin huippuori From Above on kuollut 28-vuotiaana

From Above jätti Ruotsiin 950 rekisteröityä jälkeläistä vuoden 2005 ja 2025 välillä. Ne ovat ansainneet 239,9 miljoonaa kruunua. Niitä on myös muissa Euroopan maissa, yhteensä yli 1400 varsaa. Suomeen syntyneitä on vähän, niistä paras oli 12,2a-aikainen ja 54 812 euroa ansainnut Arctic Ile (e. Salima Om, Indro Park).Menhammar Stuterin kasvatti, A-palkittu From Above (Zoot Suit – A Gift From Heaven, Armbro Goal) oli aikansa ME-tamma Panty Raidin (Nevele Pride) emälinjalta. ME-ori Nevele Pride on From Abovella kerrattuna 2+5.Orin parhaat jälkeläiset ovat tulleet suomalaisille tutuiksi. Eniten ansainnut on Brother Bill 09,1a 8,6 milj.kr, joka teki uransa Timo Nurmokselta. Sen sisko Timbal 12,4a 2,6 milj.kr on isänsä rikkain tammajälkeläinen. Se teki uransa Robert Berghiltä.Hierro Boko 08,3a 6,7 milj.kr on From Aboven toiseksi eniten tienannut. Sulkysportin mukaan sen St. Michelissä 2023juoksema voittoaika on maailman nopein ruunan tulos kilometrin radoilla.Kolmas on Finlandia-Ajon voittaja Pastore Bob 09,5a 5,7 milj.kr. Ranskassa kilpailemista jatkava Combat Fighter 09,5a 2,89 milj.kr on kahdeksanneksi eniten ansainnut, ja J.H.Mannerheim 10,9a 2,7 milj.kr kymmenes. From Abovella on 50 kruunumiljonääriä.From Above kilpaili koko uransa Stefan Hultmanin valmennuksessa. Hans-Gunnar Sundqvist osti sen 1-vuotiaana 150 000 kruunun hintaan. Se voitti Kriteriumin 2001, Svenskt Travderbyn 2002 ja Elitloppetin 2003. From Above starttasi 38 kertaa, otti 23 voittoa ja ansaitsi 8,3 miljoonaa kruunua. Kilpauran jälkeen Menhammar Stuteri osti orin siittolaansa.From Aboven ensimmäiseen 27 varsan ikäluokkaan syntyivät tammat Reality Pride 11,6a 1,1 milj.kr, jonka poika on Derby-voittaja Who’s Who (Maharajah) 10,0a 13,7 milj.kr, ja Your Dreamgirl 13,0a 792 100 kr, joka on Derby-voittaja Dream Minen (Maharajah) 10,6a 11,6 milj.kr emä.