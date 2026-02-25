From Above Ruotsin ravit
From Above voitti Elitloppetin Örjan Kihlströmin ohjastamana.Kuva: Hevosurheilun arkisto
Ulkomaat

Menhammarin huippuori From Above on kuollut 28-vuotiaana

Ruotsin Hall Of Fameen valittu From Above voitti Kriteriumin, Derbyn ja Elitloppetin.
