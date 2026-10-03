Ravit Ruotsissa
Magnus A Djuse ajoi Prince A'Lirin ja Frank S.H:n T85-voittoihin Bodenissa. Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Merillion Scandal Plays Minnen ykkönen Bodenissa, Scorzone toi suomalaisvoiton

Bodenissa ajettiin lauantain Toto85-ratkaisut. Iltapäivän suurin ykkönen 200 000 kruunua oli Scandal Plays Minnessä, jonka voitti Merillion.
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Boden
Scorzone
Frank S.H.
Merillion
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