Merillion Scandal Plays Minnen ykkönen Bodenissa, Scorzone toi suomalaisvoiton

Toto85-kierros alkoi suosikin voitolla. Marcus Lilius ajoi R.K.Kiaran johtoon toisella puolikkaalla. Hanna Olofssonin Sensitive Tile kiri hyvin tuntumaan maalisuoralla, mutta Markus Pihlströmin valmentama R.K.Kiara paineli voittoon ajalla 14,8/2140."Tärkeintä oli, että pääsimme ravilla matkaan ja ulos takarivistä. Näin jo takasuoralla, että Hannan hevosella (Sensitive Tile/Olofsson) on voimia jäljellä. Ajoin alta pois, ja voitto tuli", Marcus Lilius sanoi voittajahaastattelussa.Petter Lundbergin valmentama ja ajama Andiamo voitti Pronssidivisioonan. Nuncion poika ampaisi keulaan ja piti paikkansa, voittotulos oli 13,8a/2140. Readly Brodde oli kierroksen pelatuin hevonen. Se eteni johtavan rinnalle, tuli lähelle, muttei ohi. Markku Rannan ajama Needle'em oli suomalaisjoukkueen paras, se seurasi johtavan takaa viidenneksi. Jimmy Adore, Jobiline Ridge ja Ray Of Sunshine jäivät pois."On uskomattoman hienoa, että hevonen menee näin hyvin. Hevosta pitää kiittää, se teki hienon työn. Se avasi hyvin, ja muut kunnioittivat, kun sanoin ajavani keulasta. Sain matkalla vähän hidastaa vauhtia, ja se oli hyvä asia. Toivon, että Jaakko saa nauttia tästä voitosta tuolla ylhäällä", Petter Lundberg sanoi voittajahaastattelussa.Jaakko Alamäki oli Andiamon valmentaja aikaisemmin. Alamäki menehtyi lyhyen sairauden jälkeen toukokuussa, ja Lundberg otti hänen hevosensa valmennukseen.Ulf Ohlssonin ajama Done Deal kiri voittoon Klass I:ssä. Per ja Tina Edströmin kasvattama ja omistama Maharajahin poika otti ykkösen ajalla 13,8a/2140. Edströmeillä päivä oli täydellinen, kun Done Dealin pikkusisko 4-vuotias Flip Flop N'Fly voitti tammalähdön ennen T85-kohteita. Tina Edström kiitteli Done Dealilla aiemmin ajaneita kuskeja Jan Norbergiä ja Mika Forssia hyvästä työstä.Hopeadivisioonassa voitto käytiin kahden kovan, Frank S.H. ja Shogun R.R., kesken. Magnus A Djuse ajoi Frank S.H:n johtopaikalle ohi kovaa avanneen Marlon Bokon. Daniel Wäjerstenin Shogun R.R. tuli johtavan rinnalle. Marcus Schönin valmentama Frank S.H. piti johtopaikan maaliin saakka ja voitti ajalla 12,2a/2140. Shogun R.R. tuli aivan rinnalle, mutta jäi kakkoseksi. Niko Jokelan ajama ja Ari Aatsingin valmentama Marlon Boko tuli johtavan takaa neljänneksi tuloksella 12,7a. Petri Salmelan Robinhood U.S. oli viides."Voittomarginaali ei ollut iso, mutta ykkönen tuli kuitenkin aika varmasti. Frank vastasi hyvin. Tämä on helppoajoinen hevonen, joka on menestynyt hienosti", Magnus A Djuse kehui.Scandal Plays Minne -kisa oli T85-kierroksen päätöskohde. Christian Månsson ajoi Merillionin johtopaikalle. Thelma Ragnarssonin valmentama Googoo Gaagaan poika veti tasaisen reipasta vauhtia keulassa, eivätkä kovat takamatkojen hevoset saaneet mitään mahdollisuutta. Merillion paineli voittoon ajalla 14,5/2640, ykköspalkinto oli 200 000 kruunua."Keulassa oli tarkoitus ajaja, ja siinä onnistuimme. Merillion viihtyy johtopaikalla. Saimme pidettyä hyvän vauhdin loppuun saakka. Kuulin kovat kannustushuudot loppusuoralla", Christian Månsson sanoi voittajahaastattelussa. Valmentaja Ragnarssonille päivä oli hieno, kun Galleon toi kakkossijan T85-kolmosessa, joka oli Klass II.Bodenin lauantai alkoi montélähdöllä ja suomalaisvoitolla. Maiju Leppäjärvi käänsi Scorzonen kiriin viimeisellä takasuoralla, ja Tuomas Vasalan 11-vuotias Conny Nobellin poika kiisi keulaan. Scorzone paineli helposti ykköseksi ajalla 15,0a/2140. Petri Salmelan Like Magic Sisu aloitti montéuransa. Se eteni päätöspuolikkaalla hyvin kakkoseksi Tilda Wahlbergin ratsastamana. Maria Kurttilan Djang Limit piti johtopaikalta kolmanneksi."Scorzone oli tosi hyvä. Se haluaa mennä reipasta vauhtia vapaalta radalta, siksi olimme matkalla takana selissä. Kiri takasuoralla oli hieno, ja loppusuora oli helppoa. Tulen aina ajamaan Ruotsiin, kun vain tulee hevosia", Leppäjärvi sanoi voittajahaastattelussa.