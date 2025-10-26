Meshuggah kiri Super Chapterin ohi 3-vuotiaiden Breeders Crownissa, Yo Tillie piti tammat hallinnassaan

Marcus Melanderin talli otti kaksoisvoiton kolmevuotiaiden orien ja ruunien BC-finaalissa, mutta “väärä hevonen” voitti aivan kuten 2-vuotiaissa. Melanderin Super Chapter (Chapter Seven) oli juuri hankkinut yliotteen Go Dog Go’sta (Greenshoe), kun Scott Zeronin ajama Meshuggah (Greenshoe) porhalsi 07,6-kyytiä sisärataa sen ohi. Sen kerroin voittajapelissä oli 62,5.Voittomarginaali oli puoli hevosen mittaa, ja aika 08,5 kilpailuennätys. Super Chapter sai saman. Kolmas oli Go Dog Go ajalla 08,7. Sen sai myös neljäs, ori Greenma (Greenshoe), jonka kasvattajiin kuuluu Heikki Kankaisen All Laid Out Stable.Maryland (Chapter Seven) tuli maaliin kuudentena, ja puolivälissä keulaan porhaltanut pelisuosikki Emoticon Legacy (Walner) vaipui seitsemänneksi.Ilmeet olivat iloisia voittajaseremoniassa, jossa paikalla oli myös sekä Greenshoen että Meshuggahin omistaja Courant-tallin Anders Ström. Hän kehui, kuinka kookas ori on kehittynyt vuoden mittaan kilpahevosena. Marcus Melander korosti, että kenkien poisto toimi hyvin jo Red Milella ja sama toistui Mohawk Parkissa.Ström hankki Meshuggahin (silloin Starquake Hanover) 120 000 dollarin hintaan Lexingtonista 2023. Voitto oli kauden kolmas, startteja on kertynyt 13. Kakkosia on myös 3 ja kolmosia 1. Vuoden ansiot kohosivat yli 650 000 dollariin. Koko uran numerot ovat 23 5-8-3 ja voittosumma reilut 976 000 USD.Andrew Harrisin valmentama Yo Tillie (Tactical Landing) jakoi suosikkiaseman Lucas Wallinin Delaney Hanoverin (Muscle Hill) kanssa 3-vuotiaiden tammojen Breeders-finaalissa. Todd McCarthy haki Yo Tilliellä keulat puolimatkassa, ja tamma piti hevosen mitan edun maaliin saakka. Voittoaika oli 09,4. Yo Tillie on voittanut 11 kertaa ja ollut kerran kakkonen kauden 12 startissa.Nopeimman kirin esitti Bob McCluren ohjastama Stormont Beautiful (Resolve) ja tuli kakkoseksi ajalla 09,5. Sen kanssa rinnakkain maalissa olivat kolmonen Monalishi (Green Manalishi), neljäs Delaney Hanover ja viides R Dutchess (Father Patrick). Kaikki saivat ajan 09,5. Miss Belmar (Muscle Hill) laukkasi loppukaarteessa.Vanhempien ravurien tammafinaali meni tiukassa kamppailussa päänmitalla Åke Svanstedtin suosikille Warrawee Michelle (Walner). Se ja kakkonen Elista Hanover (International Moni) saivat saman ajan 08,6.Orien ja ruunien BC-finaalin vei 27-kertoiminen yllättäjä French Wine (Bar Hopping), joka juoksi neljännen kilpailunsa Nancy Takterilta. Melanderin Periculum (Muscle Hill) oli kaulan mitan päässä kakkonen. Molempien aika oli 08,5. Pelisuosikki Lexus Kody (Archangel) oli kolmas ajalla 08,6.Tästä Harnesslink Canadan juttuun 3-vuotiaiden tammojen finaalista.Tästä Harnesslinkin juttuun 3-vuotiaiden orien ja ruunien finaalista.