Michael Nimczyk: ”Ajan Tetrick Wanialla ensimmäisen kerran ensi viikolla”

Svensk Uppfödningslöpningin ja Svampenin voittaja Tetrick Wania siirtyi marraskuussa Karin Walter-Mommertin omistukseen. Alustava suunnitelma oli, että Muscle Hillin ja Random Destinyn poika siirtyisi 3-vuotiskauden maaliskuussa Nimczykin perheen valmennukseen.

”Suunnitelma oli, että Tetrick Wania olisi tullut meidän Ruotsin talliimme Vombiin maaliskuun puolivälissä. Mutta sitä suunnitelmaa piti myöhästyttää, koska tallissa on hevosia kipeinä. Halusimme tehdä kaiken varman päälle. Parempi on, että hevonen on Riinan tallissa niin kauan, kunnes meillä hevoset ovat tervehtyneet”, Michael Nimczyk kertoi Travrondenin haastattelussa.

”Selvä on, että tuon tason hevosen saaminen talliin on todella mahtavaa. Toki se tuo myös paineita. Tosiasia on, etten ole vielä edes ajanut kertaakaan hevosella. Ensi perjantaina (1. huhtikuuta) saavun Helsinkiin. Lauantaina ajan Tetrickillä ratahiitin. Jos kaikki sujuu hyvin, niin tarkoitus olisi aloittaa 3-vuotiskausi Breeders Course -karsintalähdössä Vermossa 13. huhtikuuta. Silloin pääsisin myös ajamaan kilpailuissa sitä ensimmäisen kerran.”

”Jos kaikki sujuu startissa hyvin, niin sen jälkeen on tarkoitus ajaa finaalissa Solvallassa Elitloppet-viikonvaihteena. Varmaan sitten sen startin jälkeen hevonen siirtyy talliimme. Riina on tehnyt fantastista työtä hevosen kanssa, ja meillä on täysi luottamus siihen, mitä hän tekee. Olemme olleet yhteydessä talven aikana säännöllisesti.”