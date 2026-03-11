Ravit Solvallassa
Claes Sjöström on Micke Stingin valmentaja ja kuski.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Micke Sting kukisti Mellby Knektin Solvallassa, suomalaisomistajille voittoja Axevallasta

Claes Sjöströmin Micke Sting voitti Solvallan keskiviikon kovimman lähdön. Timo Nurmoksen Elitloppet-hevonen Mellby Knekt jäi niukasti kakkoseksi.
Julkaistu
Solvalla
Axevalla
Cameron Hills
Mellby Knekt
Halina S.H.
Micke Sting
Baldan Garde
Harriet Zet

