Micke Sting kukisti Mellby Knektin Solvallassa, suomalaisomistajille voittoja Axevallasta

Fahrenheit piti sisäradalta johtopaikan Solvallan ykkössarjassa. Claes Sjöström kävi kyselemässä keuloja, mutta niitä ei ollut saatavilla, Micke Sting palasi hetkeksi kolmanneksi sisäradan jonoon. Micke Sting nousi uudelleen toisen jonon vetäjäksi. Magnus A Djusen ajama Mellby Knekt lähti kiriin takasuoralla. Micke Sting sai repäistyä pienen eron maalisuoran alussa. Mellby Knekt ampaisi takaa-ajoon. Micke Sting piti muutaman sentin voittoon ennen hurjasti kirinyttä Mellby Knektiä. Voittotulos oli 12,1a/2140."En ollut tyytyväinen juoksupaikkaan johtavan rinnalla, siksi ajoin hetkeksi kolmanneksi sisäradalle. Toki aikaisin piti taas nousta toisella. Micke Sting teki hienon juoksun, ja olen oikein tyytyväinen siihen", Sjöström sanoi ATG:n haastattelussa."Mellby Knekt tuntui ihan hyvältä koko matkan. Olen tyytyväinen sen suoritukseen. Micke Sting sai paremman juoksun, se ratkaisi tänään", Magnus A Djuse totesi.Åbyssä aloitettiin T86-kierros. Christoffer Erikssonin ajama ja valmentama ja Marko Kreivin omistama I.D.Hipster One juoksi johtopaikalla. Maalisuoralla Eleven O'Clock tuli vapaata sisäkaistaa pitkin ja Emirre ulkoa. Johan Untersteinerin Emirre ei vakuuttanut pruuvistartissa, mutta kokosi itsensä starttiin ja kiri voittoon. Eleven O'Clock jäi niukasti kakkoseksi. I.D.Hipster One jaksoi kolmanneksi. Mika Forssin ajama Captain Kronos juoksi sisäradalla viidentenä, mutta ei pystynyt kärkitaistoon."Emirre ei mennyt raskaalla radalla parhaalla tyylillä ja haparoi useaan otteeseen. Mutta hevosen asenne on hieno, se meni ravia koko matkan. Viiden tähden suoritus, kun oli ekana maalissa", Untersteiner totesi voittajahaastattelussa.Oppilasohjastajien Guldklockan Solvallassa oli T86-pelin kakkoskohde. Jennie Ek ajoi Fibonacci Fontin keulapaikalle. Conrad Lugauerin valmentama Archangelin poika kesti kovan vauhdin ja voitti ajalla 12,9a/1640.Kylmäverilähtö oli Åbyn erikoisuus. Isabella Jansson Wiklund ajoi Bazoo Canin päättäväisesti keulaan toisella puolikkaalla. Kai Pakolan valmentama Ängsborkenin 5-vuotias poika voitti ylivoimaisesti ajalla 27,6/2140. Veikko Haapakankaan valmentama Eskils Balder kiri porukan perältä vahvasti kakkoseksi Per Linderothin ajamana.Mikko Ahon osaomistama ja valmentama Harriet Zet oli montélähdön paras ennen T86-kohteita ajetussa lähdössä. Tova Bengtsson ajoi Twister Bi 6-vuotiaalla tyttärellä toista rataa. Harriet Zet eteni varmasti 60 000 kruunun voittoon ajalla 15,9a/2140. Iina Ahon ratsastama Eldorado Spritz seurasi viidenneksi."Olemme Iinan kanssa hyviä ystäviä, ja pääsin ajamaan Harriet Zetillä, kun Iina ajoi Gocciadoron hevosta. Harriet Zet tuntui koko matkan hyvältä, ja ohjissa oli painetta", Tova Bengtsson sanoi voittajahaastattelussa.Kari Lähdekorven KM Hästfarmin omistama Halina S.H. juoksi 4-vuotiaiden tammojen ST:n Nuorten sarjassa maanantaina Axevallassa. Gustav Johanssonin ajama Maharajahin tytär ravasi alkumatkan kolmantena sisäradan jonossa. Kierroksen juoksun jälkeen se lähti vetämään toisen radan jonoa ja eteni ykköseksi ajalla 14,9a/2140, voittopalkinto oli 60 000 kruunua. Hanna Lähdekorven valmentama Halina S.H:lle ykkönen oli kolmas peräkkäinen."Halina on rehti kilpatamma ja mennyt hyvin aina, kun olen ajanut. Tulin ajamaan pelkästään sitä Axevallaan. Tammalla on hieno asenne kilpailemiseen. Se tuntui hyvältä johtavan rinnalla ja taisteli hyvin, kun sisäpuolelta yritettiin ohitusta. Uskon, että hevosella on hieno tulevaisuus edessä", Johansson sanoi voittajahaastattelussa.Onkel Investin kasvattama ja omistama Cameron Hills otti vuoden avausvoittonsa. Per Linderothin ajama Muscle Hillin 6-vuotias poika lähti kiriin neljännestä ulkoa ja porhalsi ykköseksi ajalla 14,3a/2140. Björn Goop valmentaa. That's So Clever piti keulasta kakkoseksi ja täydensi Hanna Lähdekorven tallin hienoa iltaa."Cameron Hills on tehnyt positiivisia juoksuja tänä vuonna, ja odotukset olivat hyvät. Vauhti oli sopivaa, mutta ehkä vähän liian rauhallista, joten ajoissa piti lähteä. Hevonen tuntui hyvältä koko ajan", Linderoth sanoi.Garde Hästarin kasvattama Baldan Garde ravasi uransa avausvoiton nuorten ohjastajien lähdössä, joka oli T64-pelin kakkoskohde. Powerin 4-vuotias poika kiersi kymppiradalta voittoon Julian Cordeaun ajamana ajalla 16,0a/2140, Hans Crebas valmentaa.Panu Ahosen omistama ja Team Melkko&Sorosen valmentama Digital Last juoksi sunnuntaina Eskilstunan GS75-lähdössä. Jorma Kontion ajama Super Photo Kosmoksen 4-vuotias tytär jäi kasipaikalta kolmannelle radalle, ja Kontio pakitteli taakse. Digital Last lähti kolmannen radan jonoon kierros jäljellä. Se tuli viimeiset sadat metrit tosi kovaa ja ehti kakkoseksi. Keulaan edennyt Magnus A Djusen ajama Mellby Lovely piti ykköseksi.