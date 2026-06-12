Miljoonan dollarin tammavarsa Dejeuner voitti koelähtönsä Meadowlandsissa

Amerikan kaksivuotiaita parveilee koelähdöissä joka päivä. Torstaina aamupäivällä Meadowlandsissa ajettiin 17 koelähtöä, joista 2-vuotiaille ravureille oli 12 ja peitsareille 4. Meadowlands perui lauantain kilpailunsa, koska läheisellä MetLife Stadiumilla pelataan jalkapallon MM-ottelu.Torstaina suurin mielenkiinto kohdistui Noel Daleyn tallin timanttiin Dejeuner (Walner – French Cafe, Father Patrick), joka siirtyi viime syksynä Lexingtonissa miljoonan dollarin huudolla Winning Key Farmsin Patricia Keyn omistukseen. Hinta on kallein koskaan 1-vuotiaasta ravuritammasta maksettu.Andy McCarthyn ajama Dejeuner tuli kaulanmitalla ohi johtaneesta Orchestrasta (Muscle Hill), jota ajoi Dexter Dunn ja valmentaa Marcus Melander. Molemmat saivat ajan 14,0. Melanderin toinen tammavarsa Loveagain Volo (Chapter Seven) oli kolmas ajalla 14,5. Sen omistajiin kuuluu Matts Sjöblom.Sjöblom ja Niko Kärnä ovat koelähtönsä voittaneen Grandifloran (Muscle Hill – Floribunda, Bold Eagle) omistajakimpassa. Menhammarin kasvatti voitti kaulan mitan ajalla 13,3.Meadowlandsin nopeimman kokeen voittaja oli Andrew Harrisin 700 000 taalan ostos, ori Seven Pledges (Chapter Seven – Clockwork Orange, Revenue) ajalla 12,7. Marginaali oli vain päänmitta, ja saman ajan sai Melanderin tallin Top Reacher (Muscle Hill). Tulos on vuoden nopein 2-vuotisaika. Emä Clockwork Orange on Elitloppet-voittaja Allegiantin (Tactical Landing) sisko.Scott Zeron ohjasti neljän ja puolen hevosenmitan voittoon orin Free Scottie (Walner – You Ato Dream, Donato Hanover). Voittoaika oli 13,2. Se on 2-vuotiaiden kolmanneksi nopein ja tulee myös Melanderin valmennuksesta.Myös keskiviikkona Gaitway Farmilla juostiin kovia tuloksia. Kaikkein vauhdikkain oli Speaker Graig (Met’s Hall), jonka aika 13,1 on 2-vuotiaiden toiseksi nopein. Joe Bongiornon ori Aston Kemp (Walner – Ma Can Do It, Cantab Hall) voitti ajalla 13,7 ja Hambo-voittaja Ramona Hillin poika Nevis Peak (Walner) ajalla 14,3.Kaksivuotiaiden nopeustilasto muuttuu tähän aikaan vuodesta monta kertaa viikossa, mutta Kemp-varsat ovat hienosti esillä sen kärkipaikoilla. Ori Adios Amigos Kemp (Love You) on neljäs ajalla 13,3 ja tamma Allure Kemp (Calgary Games) samalla mailin radan tuloksella kuudes. Aston Kemp (Walner) meni voittoajallaan sijalle 12.