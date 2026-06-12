Dejeuner miljoonan dollarin tamma
Dejeuner huutokauppakuvassa.Kuva: Lexington
Ulkomaat

Miljoonan dollarin tammavarsa Dejeuner voitti koelähtönsä Meadowlandsissa

Kaksivuotiaiden 12 nopeimman joukossa on kolme Kemp-varsaa.
Julkaistu
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Dejeuner
Aston Kemp
Grandiflora
Allure Kemp
Adios Amigos Kemp
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