Custom amerikkalainen ravuri
Custom voittaa Meadowlandsissa syyskuussa.Kuva: James Lisa
Ulkomaat

Minoan oli Matron Stakesin kolmas, voitot menivät tanskalaisten hevosille

Hyvien hevosten kasvattaja Thomas Lind-Holm omistaa Customin ja on kasvattanut Diabolic Hillin.
Julkaistu
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Matron Stakes
Custom
Minoan
Diabolic Hill