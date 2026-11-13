Minoan oli Matron Stakesin kolmas, voitot menivät tanskalaisten hevosille

Dover Downsin radalla Delawaren osavaltiossa ajettiin torstai-iltana 3-vuotiaiden Matron Stakesit. Vuonna 1910 aloitettu ravuriorien ja -ruunien kisa on Amerikan toiseksi vanhin Kentucky Futurityn (1893) jälkeen. Tanskalaiset juhlivat tämän vuoden molemmissa Matron Stakeseissa, kun ori Diabolic Hill (Muscle Hill) ja tamma Custom (Walner) voittivat.Valmentaja Annie Stobe on myös Diabolic Hillin osaomistaja. Ori otti neljännen peräkkäisen voiton. Todd McCarthy ajoi sen puolimatkassa johtoon ja loppusuoralla ero muihin venyi lähes kahteen mittaan. Burken tallista Harrisburgin jälkeen Marcus Melanderille siirtynyt AI (Chapter Seven) ohjissaan Dexter Dunn kiersi alkumatkalla kakkoseksi, mutta ei tavoittanut keulahevosta. Voittoaika oli 09,2 ja kakkosen 09,5. Voittaja kuittasi 62 100 USD.Matts Sjöblomin, Hannu Saloniemen ja Peter Forsströmin kimpparuuna Minoan (Bar Hopping) kipaisi lähdöstä keulaan Andy McCarthyn kannustamana. Se oli kolmas ajalla 09,7.Diabolic Hill oli alkuvuoden Hambo-rankingin kärkihevosia, mutta jäi karsinnassa kahdeksanneksi. Valmentaja Annie Stoebe kertoi, että orilla havaittiin keuhkoverenvuotoa, ja se on kilpaillut syksyn Lasix-lääkittynä.Sen jälkeen on 7 startista tullut 4 voittoa, 1 kakkonen ja 1 kolmonen.Tanskalaiset Stutteri Dustin Thomas Lind-Holm ja Stutteri Wynnin Jesper Hansen ostivat siitostamma Crysti Dreamin 35 000 dollarilla Harrisburgin Mixed Salesta 2022. Edellinen omistaja oli Courant Inc., joka yhä näkyy kasvattajana USTA:n datassa. Tanskasta operoiva Selected Sales nettihuutokauppa myi Crysti Dreamin Amerikkaan 190 000 eurolla lokakuun lopussa.Petter Engblomilta kilpaileva Custom oli suosikki tammojen 173 250 dollarin Matronissa. Jason Bartlett ajoi sen kärkeen puolimatkassa, ja maalisuoralla Custom pinkoi viisi mittaa muiden edelle. Voittotulos oli 09,5. Kakkoseksi seurasi Matthew Baxin valmentama ja Todd Ratchfordin ajama Storybook Love (Chapter Seven) ajalla 10,1. Åke Svanstedtin Who Dares Wins (Chapter Seven) oli kolmas ajalla 10,2.Ruotsalaisen Stefan Balaszin Order By Stable on Customin kasvattaja ja Who Dares Winsin omistaja.