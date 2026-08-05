Setyoursightshigh ravuri
Setyoursightshigh voitto Oaksin karsinnan.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Minoanille ykkösrata Hambossa, Setyoursightshigh lähtee Oaksiin neloselta ja Carve kuutoselta, "Tammalla kaikki hyvin"

Apex on Hambossa kolmannella radalla ja ennakkosuosikki Big Ranger neljännellä.
Julkaistu
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Reijo Liljendahl
Hambletonian
Setyoursightshigh
Carve
Apex
Big Ranger
Minoan
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