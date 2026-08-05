Minoanille ykkösrata Hambossa, Setyoursightshigh lähtee Oaksiin neloselta ja Carve kuutoselta, "Tammalla kaikki hyvin"

Miljoonan dollarin 101. Hambletonian Stake –finaalin ja tammojen Oaksin lähtöradat arvottiin tiistai-iltana Suomen aikaa. Hambo-Oaksissa nousi ennakkosuosikiksi radalta kaksi starttaava Marcus Melanderin Nezuko Kamado S (Chapter Seven), vaikka sen sisäpuolelta lähtee karsinnassa parempi Busy Miss Lissy S (Calgary Games). Reijo Liljendahlin valmentama tallikaveri Setyoursightshigh (In Range) sai hyvän nelosradan.Hambo-finaalin huono-onniset olivat Melanderin Spencer Hanover (Chapter Seven) ja American Power (Walner), jotka joutuivat uloimmille radoille 9 ja 10. Noel Daleyn suomalaiskimpan Minoan (Bar Hopping) pääsee matkaan sisäradalta.Chris Beaverin tallin Endurance (Captain Corey) sai seiskaradan eli lähtee matkaan kaksikaistaa sisempään kuin karsinnassa. Beaveria haastateltiin arvonnassa, jolloin hän totesi, että Endurancelle sopii hyvin päästä kirimään Meadowlandsin pitkää maalisuoraa. Sillä on sekä raakaa nopeutta että taktista kirikykyä, jotka tulevat parhaiten käyttöön pitkillä mailin radoilla.Beaver sanoi myös, ettei aio lähteä pelailemaan kengityksellä. Hän huomautti, että Apex on saavutettavissa, mutta Big Ranger on hänen voittajasuosikkinsa. Mutta Endurancen suoritukset eivät koskaan yllätä häntä, koska se tekee aina hyvän juoksun.Hevosurheilu tavoitti Reijo Liljendahlin tallilta arvonnan jälkeen. Hän oli tyytyväinen Setyoursightshigh:n lähtörataan ja kertoi, että tamma palautui karsinnasta hyvin ja viimeistely ajetaan huomenna."Oaks-finaali on neljän tamman välinen kisa. Tarkoituksenamme on, että Setyoursightshigh juoksee finaalin ilman kaikkia kenkiä. Haluan jälleen korostaa, että voittoon tarvitaan hyvän hevosen lisäksi runsaasti hyvää tuuria", Liljendahl lähetti terveiset kotimaahan.101. Hambletonian Stakes (Gr.1), 1.palkinto 500 000 USDHevonen - Ohjastaja (alustava) - Valmentaja - Ennakkokerroin1. Minoan - Andrew McCarthy - Noel Daley - 25-12. It Could Be Worse - Scott Zeron - Linda Toscano - 8-13. Apex* - Dexter Dunn - Marcus Melander - 5-24. Big Ranger* - Tim Tetrick - Anette Lorentzon - 2-15. Captain Naughty - Jason Bartlett - Per Engblom - 15-16. AI - Ronnie Wrenn Jr. - Ron Burke - 12-17. Endurance - Andrew McCarthy - Chris Beaver - 5-18. Magic Punk - Yannick Gingras - Ake Svanstedt - 15-19. Spencer Hanover - Jason Bartlett - Marcus Melander - 20-110. American Power - James MacDonald - Marcus Melander - 10-1*karsintavoittajat merkitty tähdelläHambletonian Oaks (Gr.1) 1.palkinto 250 000 USDHevonen - Ohjastaja (alustava) - Valmentaja - Ennakkokerroin1. Busy Miss Lissy S* - Ake Svanstedt - Ake Svanstedt - 4-12. Nezuko Kamado S - Scott Zeron - Marcus Melander - 2-13. Custom - Jason Bartlett - Per Engblom - 8-14. Setyoursightshigh* - Dexter Dunn - Marcus Melander - 6-15. Lainey W - Dexter Dunn - Marcus Melander - 12-16. Carve* - Andrew McCarthy - Noel Daley - 7-27. Leading Lady - Matt Kakaley - Nancy Takter - 10-18. Storybook Love - Todd Ratchford - Matt Bax - 25-19. Frattina Diablo S - Tim Tetrick - Tony Alagna - 25-110. Madam Cheval - Tim Tetrick - Nancy Takter - 25-1