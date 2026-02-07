Mitalisijoja suomalaisille Margareta-sarjan lähdöistä

Solvallan superlauantai alkoi hienolla suomalaissuorituksella. Viking Wania otti 3-vuotiaiden oriiden/ruunien Margareta-sarjassa kakkossijan ja tienasi 150 000 kruunua. Riina Rekilä täräytti Viking Wanian (Walner) johtopaikalle. Rekilä luopui vetotöistä, kun Magnus A Djusen ajama Nanda Devi Cut (Maharajah) tuli rinnalle ja eteni keulaan. Mattias Djusen valmentama Nanda Devi Cut veti kärjessä maaliin saakka ja voitti 300 000 kruunua ajalla 14,5a/2140. Viking Wania ei saanut kiritilaa ja tuli voimia jäljellä kakkosena maaliin tuloksella 14,7a. Rekilä sai 3000 kruunun sakon, koska hän ajoi liian lähellä johtavaa valjakkoa.Claes Sjöströmin valmentama ja ajama Icy Conditions (Calgary Games) porhalsi johtavan rinnalta keulaan viimeisellä takasuoralla 3-vuotiaiden tammojen Margareta-lähdössä, kun Navigare (Chapter Seven) laukkasi keulasta. Icy Conditions viiletti varmasti 300 000 kruunun voittoon ajalla 15,2a/2140.Suomalaismenestystä saatiin myös 4-vuotiaiden tammojen Margareta-sarjassa. Panu Ahosen omistama ja Katja Melkon valmentama Digital Last (Super Photo Kosmos) nappasi kolmossijan. Parma di Quattro (Maharajah) otti johtopaikan, ja Timo Nurmoksen valmentama Facetime Queen (Face Time Bourbon) eteni johtavan rinnalle. Magnus A Djusen ajama ja Laura Marttisen hoitama Facetime Queen jyräsi 300 000 kruunun voittoon ajalla 14,8a/2140. Parma di Quattro kesti kakkoseksi. Jorma Kontion ajama Digital Last kiri porukan perältä tulisesti kolmanneksi, palkintokruunuja tuli 80 000."Yritin alussa sisäänpäin, emme päässeet, ja jouduimme kiertämään kolmatta pitkään. Facetime Queen tuntui hyvältä koko matkan ajan. Kun vedin korvapallot, se vastasi hyvin. Voitto tuli varmasti", Magnus A Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Riina Rekilän Marley Wania (Maharajah) starttasi 4-vuotiaiden oriiden/ruunien Margareta-sarjassa. Se laukkasi lähtökiihdytyksessä, samoin suosikki Cold Blaze (Sebastien K). Adrian Kolgjini ajoi Mister Smartfacen johtopaikalle. Booster Winnerin poika hallitsi ja voitti 300 000 kruunua ajalla 14,1a/2140."Alkumatkalla laukkasi kaksi hyvää hevosta, sen jälkeen uskoin, että Mats (Surveillance/Djuse) antaa meille keulat, ja niin kävi. Mister Smartface on oikein hyvä hevonen, jonka kehittyy koko ajan. Valitettavasti sitä ei ole ilmoitettu suuriin kasvattajakilpailuihin, onneksi on näitä Margareta-sarjoja", Adrian Kolgjini kertoi.Solvallan lauantai oli täynnä tasokkaita lähtöjä, kun Margareta-kisojen lisäksi ajettiin STL-divisioonafinaalit. Toto85-kierros aloitettiin Klass III-finaalilla. Joakim Lövgren karautti Staro Stevenin johtopaikalle. SJ's Caviarin 5-vuotias poika piti varmasti paikkansa ja voitti ajalla 14,7a/2140. Staro-kasvattajille meni myös kakkossija, kun Staro Tindra nousi toiseksi. Häggmanin perheen J.H.Oliver kiri vahvasti porukan perältä neljänneksi Björn Goopin ajamana. Hannu ja Mikko Laakkosen omistama ja Ville Karhulahden valmentama Who's In Charge tsemppasi toisesta ulkoa kuudenneksi.Timo Nurmoksen Elitloppet-hevonen Mellby Knekt nappasi ykkösen hopeafinaalissa. Se puristi Magnus A Djusen ajamana johtavan rinnalta 300 000 kruunun voittoon ajalla 12,8a/2140. Laura Marttinen hoitaa."Mellby Knekt näytti jälleen kovan juoksupäänsä ja työnsi turpansa ykköseksi juuri maalilinjalla", Magnus A Djuse kehui.Peter Untersteinerin ajama Stens Rubin hallitsi kultafinaalia. Readly Expressin poika sai hölkätä avauskierroksen 14,2-kyytiä. Stens Rubin paineli 300 000 kruunun voittoon ajalla 12,6a/2140. Phoenix Photo seurasi kakkoseksi."Stens Rubinin yksi parhaista aseista on kova lähtönopeus, jo sillä voittaa monta metriä. On oikein nautinto saada ajaa tällä hevosella", Peter Untersteiner sanoi.Johan Untersteinerin talliin meni myös pronssifinaali. Rikard N Skoglund ajoi Eminent Kronoksen päättäväisesti johtopaikalle. Propulsionin poika jätti lopussa muut varmasti taakseen ja vei 270 000 kruunua ajalla 13,1a/2140. Global Gaiety toi Untersteinereille kolmannen T85-voiton Tammafinaalissa."Olemme voittaneet vähintään yhden V85-lähdön kahdeksalla viime kierroksella, aivan uskomatonta", Peter Untersteiner iloitsi.Antti Ala-Rantala oli Bodenissa torstaina ja ajoi kaksi kakkossijaa. Jazzå kilpaili spårtrappa-lähdössä. Se juoksi johtopaikalla. Frida Simonssonin Tekno Filur juoksi rinnalla ja pinnisti ykköseksi. Jazzå otti 17 500 kruunun kakkossijan.Ullabella starttasi volttilähdössä 40 metrin takamatkalta. Ala-Rantala ajoi sen johtavan rinnalle päätöspuolikkaan alkaessa. Hugo Lundgrenin Mälarstens Sagari paineli keulasta ykköseksi, Ullabella seurasi reilun mitan päässä kakkossijalle."Jos Jazzå olisi voittanut niin reissu olisi ollut oikein hieno. Toki pitää olla tyytyväinen kahteen kakkossijaankin. Jazzå menetti matkalla yhden putsin. Tekno Filur tuli vain ohi. Ullabellan kanssa emme saaneet otetta johtavasta, ja varmistin vain kakkossijan, enkä riskeerannut mitään", Ala-Rantala kertoi