Riina Rekilä
Riina Rekilä ja Tetrick Wania.Kuva: Anu Leppänen
Mitalisijoja suomalaisille Margareta-sarjan lähdöistä

Riina Rekilän Viking Wania ravasi kakkoseksi ja Panu Ahosen Digital Last kolmanneksi Solvallassa Margareta Tidiga Unghästserie -lähdöissä.
Julkaistu
Solvalla
Boden
Antti Ala-Rantala
Stens Rubin
Digital Last
Viking Wania

