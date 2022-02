Mitkä Prix d’Amerique-hevoset ovat ehdolla Elitloppetiin?

Solvallan urheilupomo Anders Malmrot katseli Prix d’Ameriquen haukan silmin. Elitloppet-listalle pääsi monta osallistujaa, mutta tämän hetken arviot ovat lähinnä toiveiden tasolla.

Malmrot antoi tiistaina Travrondenissa arviot Prix d’Amerique-hevosten suorituksista ja mahdollisuuksista saada niitä kilpailemaan Solvallassa toukokuun viimeisenä sunnuntaina.

Kehut saivat tietysti voittaja Davidson du Pont ja sen lisäksi kakkonen Galius, kolmas Flamme de Goutier ja nelonen Vivid Wise As.

“Kaksi parasta tekivät hienot suoritukset. Davidson du Pont on ilman muuta toivelistallani, mutta sen ohjelmassa ovat ensisijaisesti Ranskan suuret lähdöt. Jean- Michel Bazire ei paljon puhu päätöksistään etukäteen, mutta mahdollisuus on olemassa”, Malmrot kertoi.

“Galiuksesta olen ymmärtänyt, että sen taustajoukot haluavat odottaa ensi vuoteen. Hevonen on tehnyt vaikuttavia esityksiä, ja haluaisin sen mielelläni Solvallaan. En ole vielä ollut yhteyksissä heihin Ameriquen jälkeen.”

“Flamme du Goutier teki kanuunajuoksun ja on ennenkin osoittanut, että menee yhtä hyvin kärryistä kuin satulassa. Erittäin mielenkiintoista saada mukaan huipputammoja, Ameriquen jälkeen nousi Solvallan listalle.”

“Vivid Wise As tekee hyvän juoksun melkein aina. Amerique ei ole varsinaisesti sen kisa, se on nähty ennenkin. Keväällä meno vain paranee, ja viime vuoden kakkonen on jälleen mukana Elitloppet-ehdokkaissa.”

“Hohneckiin oli aluksi hiukan pettynyt, sen olisi pitänyt yltää korkeammalle. Mutta sen kisa pilaantui, kun se jäi pysähtyvän Bahia Quesnotin taakse. Se on monipuolinen kilpahevonen, jota ihailen kovasti. Uskon, että se sopisi hyvin Solvallaan. Philippe Allairella on tapana olla alkuun oikein innostunut, mutta minun aikanani Solvallaan on päätynyt kilpailemaan joku hänen kakkossarjalaisistaan. Tällä hetkellä Hohneckin tulo tuntuu mahdolliselta”, Malmrot selvitteli kuvioita.

“Huipputamma Chica de Joudes ja Diable Vauvert ovat listalla, keskustelin tamman valmentajan Alain Laurentin kanssa jo ennen pandemiaa, jolloin hän oli kiinnostunut starttaamaan Solvallassa. Toivottavasti se on säilynyt, mutta luulisin, että Chica de Joudesille sopisi parhaiten Harper Hanoverin lähtö.”

“Etonnant on listalla, mutta se oli mielestäni vaisu Ameriquessa, vaikka saikin raskaan juoksun. Niin saivat myös Galius ja Davidson du Pont. Olisin halunnut sen Elitloppetiin jo viime vuonna, silloin Richard Westerink sanoi sen tulevan liian aikaisin. Minulle jäi käsitys, että ovi voisi nyt olla raollaan. En ole keskustellut hänen kanssaan Ameriquen jälkeen.”

“Cokstile on Elitloppetin voittajana toivelistalla. Se meni hienosti voittaessaan Prix de Bourgognen. Ameriquessa se jäi takajoukkoihin, josta kiriminen oli liian vaikea tehtävä. Se pysyy mukana keskusteluissa.”

“Toisen norjalaisen Rebella Mattersin taustavoimat haluaisivat mukaan. Baziren kanssa en ole siitä puhunut. Tamma laukkasi kärkipään sijoituksen ja on kehittynyt isoin harppauksin viime syksyn tammojen EM:n jälkeen. On mahdollinen Elitloppetiin.”

“Power on luonnollisesti mukana Elitloppet-ehdokkaissa. Luin Robert Berghin kommentit, joissa hän kertoi, ettei hevonen ollut ohjilla. Edellisellä kerralla se kiri hyvin. Vielä ei selvinnyt, mikä sunnuntaina kummitteli. Pysyy yhä mukana.”

Ranskan terästammojen kolmikosta Malmrot ei enää innostu. Delia du Pommereux ei ole hetkeen esittänyt erikoista. Bahia Quesnotin voimat loppuivat kokonaan, ja sen parhaat päivät taitavat olla takana. Billie de Montfort juossee viimeiset starttinsa talvimeetingissä.

Ei-osastoon kuuluvat myös italialaiset Vitruvio ja Zacon Gio. Niiden pitää parantaa reippaasti päästäkseen listalle. Bazire ei näytä vihreää valoa Feydeau Sevenin osallistumiselle. Gu d’Heripre on ehdoton ei, koska valmentaja Fabrice Souloyn kilpailukielto jatkuu Pohjoismaissa.

Norjalainen Trav Og Galopp-Nytt teki artikkelin viime maanantain tunnelmista Baziren tallilla Grosboisissa. Ryhmäkuvassa Davidson du Pontin edessä istuvat Kirsi Manninen ja Veikko Haapakangas. Alimmassa kuvassa hoitaja Gabriel Monthule ajaa hölkkää Davidson du Pontilla, jonka treenikärryihin on kiinnitetty Amerikan lippu.

