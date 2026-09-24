Mohawk Millionin osallistujat ja lähtöradat selvillä

Seitsemäs 2-vuotiaiden Mohawk Million ajetaan lauantaina Woodbine Mohawk Parkissa Ontariossa. Kymmenen varsaa lähtee tavoittelemaan miljoonan dollarin palkintopottia.Osallistumisoikeudet arvottiin halukkaiden kesken keväällä, tänä vuonna 10 paikasta 8 on myyty edelleen. Kanadalaistalli Determination on ostanut kaksi osuutta, joilla kilpailevat Liisa Vatasen puolison Luc Blaisin valmennettavat tamma Dataprivacy ja ori Access Now.Marcus Melanderin tallista starttaa tamma Athena’s Girl, joka sijoittui perjantaina kolmanneksi Jim Doherty Memorialissa. Kaksivuotiaiden rahatilastossa korkeimmalla ovat: 8. Ocean Storm, 9. Kissme Ifyoucan, 11. Athena’s Girl ja 12. Wrong Sounds Right.Viime vuonna Melanderin Apex (Walner) voitti, ja suomalaisten kasvattama Endurance oli kakkonen. Marcus Melander hakee neljättä Million-voittoa ja Ron Burke toista.Lähtölista Mohawk Million 26.9.2026, 1. palkinto 500 000 CAD:Hevonen - Ohjastaja - Valmentaja - Osallistumisoikeuden omistaja– Osallistumisoik. ostaja1. Dataprivacy (tamma) - Louis-Philippe Roy - Luc Blais - Paul Van Camp - Determination2. Athenas Girl (tamma) - Dexter Dunn - Marcus Melander - Al Libfeld - Brad Grant3. Detonater Hanover - Tyler Moore - Dr. Ian Moore - Matt Bax - Dr. Ian Moore4. Seven Pledges - Joe Bongiorno - Andrew Harris - Bill Pollock 5. Wrong Sounds Right - Todd McCarthy - Jim Campbell - Courant Inc. - Scott Farber6. Kissme Ifyoucan (tamma) - Austin Hanners - Todd Luther - Andrew Harris - Prolific Equine7. Nevis Peak (tamma) - Yannick Gingras - Ron Burke - Mark Weaver 8. D A Johnny Cash - Doug McNair - Chris Matthews - Celebrity Farms – valm. Matthews9. Ocean Storm - James MacDonald - Cameron Capone - Michael Venneri – valm. Capone10. Access Now - Bob McClure - Luc Blais - Dustin Jones – DeterminationHevosten suvut: 1 Dataprivacy (Muscle Hill - Donna Soprano) 2 Athenas Girl (Walner - Fashion Athena) 3 Detonater Hanover (Muscle Mass - Dancing Flames) 4 Seven Pledges (Chapter Seven - Clockwork Orange) 5 Wrong Sounds Right (Tactical Landing - Broadway Jo Ell) 6 Kissme Ifyoucan (In Range - I Gotta Feelin) 7 Nevis Peak (Walner - Ramona Hill) 8 D A Johnny Cash (Green Manalishi S - Mabel Kipp) 9 Ocean Storm (Chapter Seven - Empressive Hill) 10 Access Now (Walner - Open Access)