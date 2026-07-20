Molemmat Zweig Memorialit Marcus Melanderin ravureille Vernon Downsissa

Reijo Liljendahlin silmäterä Setyoursightshigh (In Range) juoksi ennätyksensä 09,5 sunnuntai-iltana, kun Vernon Downsissa ratkottiin 3-vuotiaiden ravurien Dr. Harry M. Zweig Memorialit tammoille sekä oreille ja ruunille.Tammojen 139 000 dollarin Zweigin suosikiksi oli pelattu Nancy Takterin Madam Cheval (Walner), jota ajoi Tim Tetrick. Kovassa 06,6-avauksessa Takterin toinen tamma Leading Lady (Walner) porhalsi johtoon, jonka se luovutti Dexter Dunnin ajamalle Setyoursightshighille ennen puolimatkaa.Maalisuoralla Takterin valmennettavat yrittivät kiriä Setyoursightshighin ohi sisä- ja ulkopuolelta, mutta se piti pintansa kaulanmitalla. 33-kertoiminen Leading Lady oli kakkonen samalla ajalla 09,5 ja Madam Cheval 09,7-tuloksella kolmas.Setyoursightshighin omistajakimppaan kuuluu Esa Pehkosen ja Kim Vörlinin Amg Stable Inc. Viime vuonna Dan Patch Awardilla parhaana 2-vuotiaana tammana palkittu Setyoursightshigh otti toisen voiton kauden viidennessä startissa, sillä on myös 2 kakkosta.Urosten 300 000 dollarin Zweig Memorialin voittaja oli "sukumonsteri" American Power (Walner – Ariana G, Muscle Hill), jolle voitto oli neljäs vuoden kuudennessa kisassa. James MacDonald nosti sen kiriin takasuoran lopussa, ja kakkossuosikki American Power oli hevosenmitalla varma ykkönen ennen rivakasti kirinyttä suosikkia Diabolic Hill (Muscle Hill). Sitä kannusti Todd McCarthy.American Powerin mainio voittoaika 08,4 on Vernon Downsin rataennätys, jonka edellinen haltija oli vuoden 2018 Hambo-voittaja Atlanta. Diabolic Hillin tulos oli 08,5. Alussa keulaan kipaissut Melanderin tallin Nix Nacken (Muscle Hill) tuli kolmaneksi ajalla 08,6.Zweig Memorialissa starttasi viisi "Road to the Hambletonian" -rankingin kymmenestä kärkihevosesta. Voittaja American Power oli viime viikolla sijalla 5, Diabolic Hill sijalla 2 ja Nix Nacken sijalla 10. Zweigissä viides oli Melanderin Neighver Punt (Bar Hopping), joka oli rankingin sijalla 8. Åke Svanstedtin valmentama ja Yannick Gingrasin ajama Magic Punk (Wishing Stone) laukkasi lähtöön ja tuli maaliin seitsemäntenä. Sen ranking-sijoitus oli 4.Noel Daleyn talli vei molemmat rahakkaat 2-vuotiaiden peitsareiden NYSS-lähdöt. Matts Sjöblomin kimppaori Beatle Blue Chip (Huntsville) kamppaili turvan mitan voittoon ajalla 10,2 ja kuittasi 30 100 dollarin palkinnon.Plainridge Park isännöi iltapäivällä vanhempien huippuravurien 300 000 dollarin Spirit Of Massachusetts -kisaa. Siinä Ron Burken talli otti kaksoisvoiton. Lexus Kody (Archangel) sai kärryilleen Tim Tetrickin, kun Gingras ajoi osaomistamaansa Antognonia (Father Patrick).Aluksi keulaan vilahti Melanderin nestori, 10-vuotias Aetos Kronos (Bold Eagle). Lexus Kody haki kärkipaikan puolimatkassa ja piti takaa kirineen Antognonin puolen mitan päässä. Molemmat saivat tuloksen 08,2. Kolmonen, Svanstedtin viime vuoden voittaja Up Your Deon (Walner) ja nelonen Aetos Kronos saivat saman ajan 08,4.