Mozart B.R. toi kanuunakirillä voiton Vidgrenin perheelle – ” Viiden tähden suoritus”

Kaj Widell ajoi Quattro Hålerydin keulaan. Jorma Kontion ajama Gourmet Brodde eteni rinnalle. Magnus A Djuse käänsi Mozart B.R:n neljännestä ulkoa kiriin takasuoralla. Djuse sai hevosen täyteen vauhtiin maalisuoralla, ja Mozart B.R. kiri terävästi 80 000 kruunun voittoon ajalla 13,9a/2640 Solvallaserien420-karsinnassa. Ykkönen oli Readly Expressin pojalle toinen peräkkäinen.

”Olen tosi iloinen tästä voitosta. Mozart teki viiden tähden suorituksen. Tuntui, että, hevonen oli liian kaukana takana, mutta Magnus osasi lukea lähdön oikein, ja hän odotteli loppusuoraa. Myös häneltä hieno suoritus. Mozart on tullut paremmaksi ja paremmaksi, kun on saanut lähtöjä. Se menee kaikki matkat, on mielenkiintoista jatkaa sen kanssa”, Matti Nisonen sanoi.

Isto Kuisman Yippee Ki Yay juoksi Solvallaserien220-karsinnassa. Mika Forssin ajama Maharajahin tytär tuli tauolta, eikä vielä pystynyt kärkitaistoon. Rikard N Skoglundin ajama Snabbchat leiskautti takaa voittoon ajalla 11,8a/1640.

Montélähtö ajettiin 86-pelin neloskohteena. Ulla Knuutin kasvattama ja Koskela Training Stablesin omistama Wagger Zacker eteni kärkeen loppusuoran alussa Jonathan Carren ohjastamana. Helene Kollen Daddy Pop tuli rinnalle ja vei niukan voiton 12,4a/1640. Juha Koskelan valmentama Wagger Zacker oli hyvä kakkonen samalla ajalla.

Jorma Kontio ajoi Filippa B.J:n voittoon tammojen Golden Weddings loppissa ennen 86-kohteita. Timo Nurmoksen Jennifer Sisu ja Sybile Tinterin Filippa B.J. kirivät rinnakkain maalisuoralla. Filippa B.J. kurkotti ykköseksi kovalla volttiajalla 12,8/1660. Jennifer Sisu palasi tauolta ja oli oikein hyvä kakkonen.

”Filippa kadotti kuntoaan Ranskan reissussa, mutta alkaa taas löytää oikeaa menoa. Loppusuoralla taistelu oli tiukkaa, mutta olimme ykkösiä. Voitin tämän lähdön kauan sitten Speedy Flickalla (1998). Se oli yksi parhaista Suomessa syntyneistä tammoista”, Kontio sanoi.

Mira Oksakari ohjasti ensimmäisen starttinsa Solvallassa Kennet Särsin valmentamalla Awayllä Customs B-tränarserie-lähdössä. Away laukkasi heti alussa ja menetti mahdollisuutensa. Rikard N Skoglundin ajama Maradonna Boko juoksi johtavan takana, nousi toiselle radalla takasuoralla ja voitti ajalla 16,1/2140.

Bjerke aloitti 86-kierroksen. Suursuosikki Cabron oli kaikkien kehujen arvoinen ja voitti ylivoimaisesti. Åsbjörn Tengsareid ajoi keulaan kierros jäljellä. Cabronin voittotulos oli 12,4a/2100. Cabronista on sanottu, että se on ehkä Norjan paras hevonen.

”Cabron oli taas tosi hyvä tänään. Saattaa olla, että tähtäämme seuraavaksi Ruotsin hopeadivisiooniin. Yksi mahdollinen kilpailu olisi 5-vuotislähtö Färjestadissa pitkäperjantaina” valmentaja Severin Aarskog sanoi,

Bjerkessä ajettiin avoin kylmäverilähtö ennen 86-kohteita. Tom Erik Solberg käänsi Öystein Tjomslandin valmentaman Tangen Borkin toisesta ulkoa kiriin loppusuoran alussa, ja Elitkampenin voittaja paineli helposti ykköseksi ajalla 21,5a/1609.