Mullistus Hambo-rankingissa, mutta puolet kärkikymmeniköstä tulee yhä Marcus Melanderin tallista

Amerikan huippukolmevuotiaiden kilpailukausi alkoi todenteolla kesäkuussa. Silti parhaiden starttaamisessa näkyy trendi, josta amerikkalaiset kiittävät tai arvostelevat ruotsalaisvalmentajia. Hevoset nimittäin kilpailevat harvakseltaan. Perinteinen kerran viikossa starttaaminen on menneisyyttä.Merkittävä syy siihen on myös se, että kilpailukauden rahakkaita finaaleja, kuten Breeders Crown, ajetaan vielä loka-marraskuussa. Kaudesta tulee siis pitkä, ja myöhäissyksyn menestyjiä on alettu arvostaa enemmän myös valittaessa vuoden parhaita hevosia.Ken Warkentinin Meadowlandsin kotisivuilla ylläpitämä “Road to the Hambletonian” -ranking on perinteinen parhaiden listaus, joka julkaistaan monissa kärryurheilumedioissa.Se alkaa keväällä 2-vuotiaiden tulevaisuuden arvioinnista ja muuttuu kesän aikana kilpailusuoritusten perusteella. Keskiviikkona 17.kesäkuuta ilmestyi seitsemäs viikkoarviointi.Siinä ykköseksi rankatun Apexin (Walner) takana oli tapahtunut hissiliikettä monen hevosen kohdalla. Kakkoseksi nousi nelossijalta Diabolic Hill (Muscle Hill) siitä huolimatta, ettei se ole voittanut yhtään lähtöä. Kaksi kisaa ovat päättyneet kolmoseen ja kakkoseen, mutta kakkonen tuli Meadowlandsissa Apexin rinnalta ja samalla ajalla 08,7.Toinen nousija on valmentajaa vaihtanut Big Ranger (In Range), joka ravasi Scioto Downsissa uuden ennätyksen 08,7 Anette Lorentzonilta. Se pudotti neljänneksi Melanderin Spencer Hanoverin (Chapter Seven), joka on voittanut kaikki 4 starttiaan.Sen jälkeen sijoitukset ovat myllertyneet perusteellisesti. Viidenneksi kasisijalta singahti Melanderin tallin etsiväsarjasta nimensä saanut Neighver Punt (Bar Hopping), joka yllätti Mohawk Parkissa voittamalla Goodtimesin karsinnan ja finaalin.Åke Svanstedtin Magic Punk (Wishing Stone) oli Goodtimesin suosikki, joka joutui tyytymään kakkossijaan. Sen ranking-sijoitus pysyi kuudentena. MAS Breedingin ja Steve Stewartin kasvatti Endurance (Captain Corey) tipahti kolmossijalta seitsemänneksi. Ilmeisesti koska ei ole kilpaillut.Kahdeksanneksi rankingiin nousi uusi nimi, Melanderin Nix Nacken (Muscle Hill), kun se pinkaisi Meadowlandsissa 3-vuotiaiden ennätystuloksen 08,4.Lähes 2,5 miljoonaa dollaria ansainneen tamma Ariana G:n poika American Power (Walner) putosi vitossijalta yhdeksänneksi ja Nancy Takterin Highland Destiny (Greenshoe) piti paikkansa kymmenentenä.Kymmenen parhaan joukosta poistui ensimmäisten kolmen viikon viides, kahden seuraavan seitsemäs ja edellisen rankingin 9.sijalla ollut Ron Burken AI (Chapter Seven).Puolet rankingin kärkikymmeniköstä tulee Marcus Melanderilta, ja viiden parhaan joukossa niitä on kolme. Apex pitää visusti Hambo-suosikin viittaa, kuten tallikaverinsa miltei joka kerta vuodesta 2019 lähtien.Tuosta vuodesta alkaen, jolloin Hambo-voitto lipui Greenshoelta Luc Blaisin Forbidden Tradelle (Kadabra), Melanderin hevoset ovat ottaneet finaalin kakkos- ja kolmossijat kolmesti: 2019, 2022 ja 2025. Lisäksi hänellä on Oh Wellin kakkonen vuodelta 2023. Menestys on ollut erittäin hyvä, muttei niin hyvä kuin toivottiin.Ruotsissa syntyneet Åke Svanstedt ja Nancy Takter ovat 2020-luvulla yltäneet jo kahteen Hambo-voittoon kumpikin. Svanstedtille voitot toivat Captain Corey 2021 ja ruotsalainen Nordic Catcher 2025. Takterin Tactical Landingin pojat Tactical Approach ja Karl olivat vuosien 2023 ja 2024 sankarit.Hambon ja Oaksin karsinnat ajetaan 1.8. ja finaalit 8.8.2026. Warkentinin listan hevosten sijoittuminen 3-vuotiaiden rahatilastossa on mielenkiintoista luettavaa:Hevonen voittosumma startit sija rahatilastossaApex 118 750 USD 2 1-1-0 (8.)Diabolic Hill 59 250 USD 2 0-1-1 (35.)Big Ranger 117 250 USD 5 3-0-0 (9.)Spencer Han. 391 932 USD 4 4-0-0 (1.)Neighver Punt 104 700 USD 4 2-1-0 (11.)Magic Punk 128 242 USD 3 2-1-0 (7.)Endurance 175 251 USD 3 2-1-0 (3.)Nix Nacken 28 500 USD 5 1-1-1 (>50.)Am. Power 74 500 USD 4 3-0-1 (22.)Highl. Destiny 51 551 USD 4 4-0-0 (45.)Linkki USTA:n juttuun