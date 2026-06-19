Hambletonian Meadowlands
Hambletonian.Kuva: USTA
Ulkomaat

Mullistus Hambo-rankingissa, mutta puolet kärkikymmeniköstä tulee yhä Marcus Melanderin tallista

Endurance ei ole kilpaillut kahteen viikkoon Poconon voiton jälkeen, ja sen sijoitus laski.
Julkaistu
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Hambletonian
Apex
Hambo-ranking
Ken Warkentin
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