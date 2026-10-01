Nelipäiväinen Lexington Selected Yearling Sale alkaa maanantaina – "Amerikassa orin arvo muodostuu siitä, kuinka onnistuneesti sitä voidaan käyttää parhaille tammoille.”

Maanantain huutokauppa alkaa klo 19 paikallista aikaa (ti klo 02 Suomen aikaa). Tiistaina ja keskiviikkona myynti aloitetaan klo 11 (Suomen aikaa klo 18) ja torstaina jälleen klo 19 (Suomen aikaa klo 02).Noel Daleyn tallin huutokauppamanageri Martti Ala-Seppälä lähti Atlantin taakse keskiviikkona ja kertoi ennen lähtöään mielenkiintoiset terveiset.Hän odotti tietenkin ennen kaikkea näkevänsä itse valitsemansa, Hanover Shoe Farmilla astuvan Volume Eightin (Chapter Seven) ensimmäiset varsat huutokauppakehässä. Tosin maanantaina alkavassa Lexington Selectedissä niitä ei ole kuin viisi.Pääosa Volume Eightin ikäluokasta, noin 50 varsaa myydään marraskuun alussa Hanoverin manageroimassa Harrisburgin huutokaupassa.“Kaikki sanovat tietysti, että vedän kotiinpäin, mutta silti kehotan katsomaan Volume Eightin varsojen videot. Parempia saa muuten hakea!”, MAS korosti.Mitä isäoreihin tulee, Ala-Seppälä uskoo amerikkalaisten pysyvän tutuissa ja turvallisissa vaihtoehdoissa. Ikäluokkatähtien isät tuottavat huutokaupoissa kasvattajille korkeimmat hinnat, vaikka parhaisiin tammoihin yhdistettyinä niiden varsojen sukusiitosaste nousee usein ihan tappiin, 20 prosenttiin tai jopa sen yli.“Eikä sellaisista yhdistelmistä yleensä tule huippuyksilöitä. Niitä voisi syntyä, jos huomiota kiinnitettäisi enemmän sukujen sopivuuteen ja erisukuisten vaihtoehtojen etsimiseen. Amerikassa orin arvo muodostuu siitä, kuinka onnistuneesti sitä voidaan käyttää parhaille tammoille.”Ostajien konservatiivisuus näkyy myös uusien tai ulkomaisten orien varsojen hankkimisessa. Ala-Seppälän mielestä ranskalaisorit lakkasivat kiinnostamasta amerikkalaisia Ready Cashin jälkeen. Bold Eaglen tai Face Time Bourbonin jälkeläisiä ei pidetä yhtä kilpailukykyisinä.Uusista amerikkalaisoreista mielenkiinto kohdistuu ainakin Hambo-voittaja Tactical Approachiin (Tactical Landing). Captain Corey (Googoo Gaagaa) on kaikkien huulilla, ja ranskalaisveristä Ready For Monia (Ready Cash) pidetään lupaavana ensimmäisten ikäluokkien perusteella. “Euroopan oreista arvostusta saa tällä hetkellä eniten Googoo Gaagaa. Se on luonnollista, koska sen erisukuisuus on sopinut hyvin amerikkalaistammoille. Captain Coreyn jälkeläisissä on huomionarvoista tason laajuus. Varsat ovat käyttöhevosia ja kestävät kilpailemista”, MAS huomautti.Lexingtonissa on mielenkiintoista seurata Gimpanzeen (Chapter Seven) varsojen hintoja. Orilla on iso ikäluokka ultrahyvistä tammoista, mutta sen jälkeläisten kilpailunäytöt eivät ole yltäneet toivotulle tasolle. Se on 3-vuotiaiden rahatilaston 7.sijalla ja 2-vuotiaissa neljäs. Mutta molempien tilastojen kärkiorien jälkeläisillä on kolme kertaa enemmän dollareita kuin Gimpanzeen.Lexingtonin avauspäivänä myydään yhteensä 115 peitsari- ja ravurivarsaa, joiden hintojen toivotaan nousevan korkeimmiksi. Ravivarsoja myydään seitsemästä orista, joiden kärjessä on Walner 31 varsalla.Toiseksi eniten on Tactical Landingilla, 24 varsaa. Kolmas on Chapter Seven 16 varsalla. Captain Coreysta on 5 varsaa, Tactical Approachista ja Muscle Hillistä 2 sekä 1 Gimpanzeen varsa.Neljän huutokauppapäivän aikana myydään 81 varsaa Walnerista, 58 Chapter Sevenistä, 53 Tactical Landingista, 43 Gimpanzeesta, 31 Muscle Hillistä, 30 Tactical Approachista ja 29 Captain Coreyn varsaa.Tästä linkistä myytävien varsojen luetteloon, jossa sukutaulut ja videot.