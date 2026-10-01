Lexington huutokauppa
Tallulah Blu on Tactical Approachin ensimmäinen myytävä varsa, numero on 10.Kuva: Huutokauppasivusto
Ulkomaat

Nelipäiväinen Lexington Selected Yearling Sale alkaa maanantaina – "Amerikassa orin arvo muodostuu siitä, kuinka onnistuneesti sitä voidaan käyttää parhaille tammoille.”

Yksivuotiaita varsoja on ilmoitettu huutokauppaan yhteensä 766.
Julkaistu
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Lexington Selected Yearling Sale
Martti Ala-Seppälä
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Hevosurheilu
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