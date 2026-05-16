Neljäs ranskalaishevonen Elitloppetiin

Keep Going aloitti kilpailemisen jo 2-vuotiaana. Follow Youn poika voitti 4-vuotiaana Criterium Continentalin ja Criterium des 4 ansin. Tänä vuonna Keep Going on juossut kolme starttia. Prix d'Amériquessa ja Prix de Francessa ei tullut menestystä. Viimeisen kilpailu on huhtikuussa ajettu Prix de l'Atlantique, jossa Keep Going sijoittui kolmanneksi. Elitloppetiin saapuvat Idao de Tillard ja Go On Boy olivat kärjessä."Olen kärsivällisesti odottanut tätä kutsua ja olen todella kiitollinen, että saimme sen. Keep Going on treenannut koko ajan ja tuntuu oikein hyvältä. Uskon, että mailin kisa sopii sille täydellisesti. Mutta tiedän, että vastus on kova, tulossa on fantastinen Elitloppet. Nyt olemme mukana ja toivotaan parasta", Mathieu Mottier sanoi Solvallan tiedotteessa."Keep Going on valtavan nopea ranskalaishevonen. Hevosen suurimmat saavutukset ovat tulleet lyhyemmiltä matkoilta, ja uskon, että se menee todella kovaa Solvallassa. Keep Going juoksee elämänsä ensimmäisen 1609 metrin kisan Solvallassa", Solvallan urheilujohtaja Ola Lernå sanoi.Keep Going6-vuotias ori Follow You - Discovery Bond45 starttia (11-3-7)Voittosumma 691 860 euroEnnätys 09,2aOmistaja José Davet, RanskaValmentaja Mathieu Mottier, RanskaHoitaja Théo ThurmesKasvattaja Jean-Philippe Dubois, RanskaElitloppet 2026kutsutut hevoset:Go On Boy (Ranska)Inexess Bleu (Ranska)Jobspost (Ruotsi)A Fair Day (Ruotsi)Allegiant (Ruotsi)Idao de Tillard (Ranska)Massimo Hoist (Suomi)Jabalpur (Italia)Borups Victory (Ruotsi)Dream Mine (Ruotsi)Diva Ek (Italia)Gio Cash (Hollanti)Keep Going (Ranska)Elitloppet ajetaan sunnuntaina 31. toukokuuta. Ykköspalkinto on viisi miljoonaa kruunua.Elitloppet, kutsutut hevoset, Solvalla