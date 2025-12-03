Neutron Star 2-vuotiaiden ykkönen Solvallassa, Pakkasen talliin voitto tiistaina

Courage d'Inverne (Italiano Vero) ampaisi Vinterfavoriten-lähdössä keulaan. Örjan Kihlström otti Neutron Starilla (Gimpanzee) ykkösradalta rauhallisemmin, ja valjakko jäi keulahevosen taakse. Reilu kierros ennen maalia Kihlström nosti Neutron Starin toisen radan vetäjäksi. Courage d'Inverne laukkasi loppukaarteessa. Neutron Star meni keulaan ja 200 000 kruunun voittoon ajalla 15,7a/2140. Erlend Rennesvikin Hot Lips Art (Googoo Gaagaa) kiri kakkoseksi.Neutron Star sijoittui kakkoseksi Tanja Tooman (Explosive Matter) voittamassa Svensk Uppfödningslöpningissä Jägersrossa 22. marraskuuta."En halunnut alussa ajaa ykkösradalta kovaa. Kun hevonen rauhoittui, nostin sen toisen radan vetäjäksi, jottei Magnus (Courage d'Inverne/Djuse) saisi ajaa liian rauhallista vauhtia. Loppukaarteessa hevosen ote hieman heikkeni, mutta se fokusoitui uudelleen, kun annoin mennä reipasta, ja voitto tuli varmasti", Örjan Kihlström sanoi ATG Livellä."Neutron Star on tehnyt hienon kauden. Nyt se saa loman. Olemme suunnitelleet, että se palaisi radoille maaliskuun lopulla", hoitaja Sara Norrström sanoi.Timo Nurmoksen valmentama ja Anssi Nordforsin omistama Global Evolution palasi pitkältä tauolta hienossa kunnossa enintään 140 000 kruunua tienanneiden lähdössä. Ready Cashin poika oli startannut edellisen kerran viime vuoden heinäkuussa, koelähdön se juoksi reilu kuukausi sitten. Magnus A Djuse otti radalta kahdeksan alun rauhallisesti. Global Evolution lähti takaa kiriin takasuoralla ja tykitti voittoon ajalla 14,8a/2140."Global Evolution oli hyvä jo koelähdössä. Timo tuo hevoset aina hyvin valmisteltuina, vaikka ne tulisivat pitkältä tauolta, siksi en ollut huolissani. Hevosella on vielä pieni voittosumma, ja se tekee varmasti hienon talvikauden", Magnus A Djuse sanoi.AMG Stablen, Kjellgrenin ja Mårtenssonin kasvattama Face The New Time otti uransa avausvoiton Solvallaserien220-karsinnassa. Ulf Ohlsson ajoi Face Time Bourbonin jenkeissä syntyneen 3-vuotiaan pojan keulaan ja siitä varmaan voittoon ajalla 14,5a/2140. Oskar Kylin Blom valmentaa.Hilda Zonetts lopp oli Bergsåkerin kovin sarja. Melkko&Sorosen Lightning Stride joutui jäämään pois, ST:n tuloslistan mukaan syynä oli haava. Toinen Suomessa syntynyt Timo Korvenheimon Kyle Web laukkasi lähtökiihdytyksessä. Daniel Wäjerstenin valmentama 4-vuotias Lando Mearas painui alkumatkalla keulaan ja voitti helposti Mats E Djusen ajamana ajalla 13,4a/2140. Marja Ahonen hoitaa. Linus Lönnin ajama Kyle Web ajoi porukan kiinni, mutta jäi viiden hevosen lähdössä viidenneksi.Tiistaina suomalaisten omistamia ja valmentamia hevosia kilpaili Skellefteåssa ja Eskilstunassa. Elina ja Tuomas Pakkasen tallin Ray Of Sunshine ravasi 35 000 kruunun voiton Eskilstunassa. Carl Johan Jepsonin ajama Well Builtin 4-vuotias tytär jäi vetämään toisen radan jonoa. Ray Of Sunshine ratkaisi pelin varmasti ja lipui ykköseksi ajalla 12,6a/1640. Tuomas Pakkanen on myös kasvattaja ja omistaja. Ykkönen oli toinen peräkkäinen. Claes Sjöström ajoi voiton Solvallassa."Sain tietoja hevosesta ennen starttia valmennuspuolelta. Ray Of Sunshine teki hyvän juoksun. Se tuntui koko matkan vahvalta", sanoi ATG Livellä Jepson, joka loppukaarteessa katseli vain taakseen, ettei kukaan pääse yllättämään.Petri Salmelan Blinding Light vei voiton 64-pelin vitoskohteessa. Ulf Ohlsson ajoi Maharajahin 5-vuotiaan pojan keulaan. Helppo voitto tuli ajalla 15,6/2140. Hanna Lepistön Ecstasy laukkasi ensimmäisessä kaarteessa."Blinding Light viihtyy talvella. Se haluaa juosta, kun on viileää. Juoksupaikalla ei ole väliä, se osaa tulla myös takaa", hoitaja Anne Raatikainen kertoi.