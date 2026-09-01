Ravit USA
American Power toukokuun voittojuoksussa.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Nezuko Kamado S ja American Power esittelivät vauhtivarojaan Red Milella

Zidane Kemp otti voiton, ja Niko Kärnä ajoi Ultimate Betrayalin kolmanneksi maanantaina.
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Red Mile
American Power
Nezuko Kamado S
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