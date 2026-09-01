Nezuko Kamado S ja American Power esittelivät vauhtivarojaan Red Milella

Hambo-hevoset kävivät ottamassa tuntumaa Kentuckyn vauhtirata Red Mileen sunnuntaina ja maanantaina. Sunnuntain päälähtö oli kauden kolmas 80 000 dollarin Kentucky Championship Series -lähtö 3-vuotiaille tammoille.Sen vei tasaisessa loppurynnistyksessä Hambo Oaksin sankaritar Nezuko Kamado (Chapter Seven) vajaalla hevosenmitalla. Voittoaika oli 09,1. Scott Zeron ajoi ja Marcus Melander valmentaa. Voitto oli kuudes kauden 7 startissa, koko uralla ykkösiä on 12. Voittosumma nousi lähelle 1,1 miljoonaa dollaria. Kasvattaja ja omistaja on Courant Inc.Sen jälkeen maaliin saapuivat rinnakkain Trond Smedshammerin Islandgirl Hanover (Captain Corey) ja Melanderin Ygritte (Gimpanzee), jotka saivat ajan 09,2. Aivan niiden vanavedessä neljäs oli Kemppi Stablesin Carve (Captain Corey) ajalla 09,4. Andy McCarthy ajoi ja Noel Daley valmentaa.Sunnuntai oli australialaislähtöiselle Andrew "Andy" McCarthylle, 40, merkkipäivä; hän ajoi kakkoslähdössä 4000. voittonsa.Nezuko Kamadon voittamassa lähdössä kilpaili myös Reijo Liljendahlin suojatti, ulkoradalta lähtenyt Setyoursightshigh (In Range). Se ei saanut matkalla minkäänlaista otetta kärkiryhmästä, mutta tuli valtavan pitkää maalisuoraa 06,1-kyytiä. Yhtä lujaa lopettivat vain voittaja ja Carve.Maanantaina 80 000 taalan Championship-lähdön palkinnoista kilpailivat 3-vuotiaat orit ja ruunat. Sitä lähti tavoittelemaan neljä Hambo-finalistia. Parhaiten onnistui Melanderin tallin American Power (Walner), joka ryskytti muiden ohi maalisuoralla Dexter Dunnin kannustamana. Voittoaika oli 08,9.Linda Toscanon valmentama It Could Be Worse (Captain Corey) antoi puolimatkassa keulapaikan Petter Engblomin tallin Captain Naughtylle (Captain Corey), mutta pinnisti lopussa sen ohi kakkoseksi. Niiden ajat olivat 09,0 ja 09,1. Zephyr Kemp (Calgary Games) oli seitsemäs ajalla 09,5. Se niisti tallikaverin ja Hambo-viitosen, Melanderin Spencer Hanoverin (Chapter Seven).Harri Koskelan kasvatti Calgarian (Calgary Games) oli ajalla 11,3 kolmas 10 000 dollarin Wildcat-lähdössä. Eroa voittaja Bourbon Roadiin (Bar Hopping) oli kaulan mitta.Kemppi Stablesin ja Suojalampi Stablen kasvatti Zidane Kemp (Readly Express) voitti 30 000 dollarin Commonwealth-divisioonan ajalla 09,1. Joe Bongiorno ajoi ja valmentaa. Kolmas maalissa oli Niko Kärnän ajama ori Ultimate Betrayal (Calgary Games), joka meni 09,9. Sen omistajat ovat Matts Sjöblom, amerikkalainen Michael Dolan, Kärnä ja valmentaja Noel Daley.Hambo-kolmonen Minoan (Bar Hopping) toi Daleyn tallille ja Sjoeblom Racingille lauantaina voiton 49 302 dollarin Pennsylvania Sire Stakes -lähdöstä. Johnatan Ahle ajoi sen maaliin kaksi ja puoli mittaa muita ennen. Minoanin voittoaika oli 10,2.