Night Brodde Paralympiatravetin finaaliin

Lugauer ajoi rauhallisesti johtopaikalle. Night Brodde veti avauspuolikkaan 10,6 ja kierroksen 12,9. Up And Quickin poika Night Brodde meni varmasti 150 000 kruunun voittoon ajalla 11,8a/2140m. Holy Water kiri kakkoseksi ohi Extremen, joka taivalsi johtavan rinnalla. Extreme on saanut jo kutsun Elitloppetiin ja Paralympiatravetin finaaliin.

”Olen tosi iloinen tästä voitosta, ja siksi myös tuuletin ykköstä. On todella vaikeaa voittaa näitä karsintalähtöjä ja päästä finaaliin. Night Brodde teki juuri sen, minkä odotin, ja hevonen tuntui tosi hienolta. Se on ollut mukana isoissa kisoissa, mutta mielestäni se on vähän aliarvostettu”, Lugauer sanoi.

”Extreme oli jo saanut kutsun Paralympiatravetiin. Oli ihan mukava asia, että tuli toinen voittaja. Night Brodde on kiva saada mukaan, se vaikutti parhaalta karsintavoittajalta. Uusista hevosista Who’s Who on myös saanut kutsun finaaliin. Tänä vuonna on erityisen vaikeaa saada hevosia Ranskasta. Lisäksi Pohjoismaissa on paljon isoja kilpailuja”, Åbyn urheilujohtaja Jon Walter Pedersen kertoi.

Paralympiatravetin finaali juostaan Åbyssä lauantaina 7. toukokuuta. Voittaja saa 1,5 miljoonaa kruunua.

Toto75-kierros alkoi pikkuyllätyksellä, kun kotiradan Four Guys Dream kiri ykköseksi. Suosikki Sweetman paineli kärjessä ja veti reipasta, avauskierros 09,9. Stefan Perssonin ajama Four Guys Dream sai kiritilaa neljännestä sisäparista ja tykitti ykköseksi ajalla 09,6a/1640m. Sweetman oli hyvä kakkonen.

Robert Berghin Kagan oli Klass II -sarjana ajetun kakkoskohteen suvereeni voittaja. Ykkönen tuli ajalla 13,0a/2140m.

Henriette Larsenin ajama ja Johan Untersteinerin valmentama Readly’s Dream piti niukasti ykköseksi oppilasohjastajien lähdössä, joka oli 75-nelonen. Anna Montana ja Nanny’s Girl jäivät maalikuvassa seuraaviksi.

Erik Adielsson ohjasti Flemming Jensenin valmentaman Rossi Garlinen kirivoittoon vitoskohteessa. Johtanut Velten Red Red Red jäi kakkoseksi.

Diamantstoet oli kuutoskohde, siinä saatiin suuryllätys. Oskar Kylin Blomin Staro Onyourmarks eteni ykköseksi. Voittajakerroin oli 34,37.

Untersteinerin talliin tuli toinen 75-voitto päätöskohteessa. Johan Untersteiner löysi Ture L.A:lla kiritilat viime hetkillä. Maharajahin 5-vuotias poika Ture L.A. pinkoi tulisesti voittoon. Loppusuoran kaista-ajot viivästyttivät tulojärjestyksen julistamista.

Monet yllätykset poikivat 7 oikein tuloksille muhkean potin 26,6 miljoonaa kruunua.