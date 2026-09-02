Nightbird ja Mister Nabab Kriterium-sarjojen parhaat Solvallassa

Kolmivuotiaiden tammojen Höstfavoritenissa mentiin suosikin tahdissa. Magnus A Djuse ajoi Nightbirdin (Calgary Games) johtopaikalle. Daniel Redénin valmentama tamma veti reipasta ja voitti 200 000 kruunua ajalla 13,3a/2140. Nightbird on startannut kuusi kertaa ja voittanut jokaisen startin. Ville Karhulahden Go On Brodda (Maharajah) sai sisäradalta kiritilaa ja tuli terävästi maalisuoran. Se otti Per Lennartssonin ajama kakkossijan. Ismenis (Calgary Games) oli johtavan takaa kolmas."Nightbird on oikein kova hevonen ja tehnyt tosi hienoja juoksuja, siinä ei ole mitään heikkouksia. Tänään se meni helpontuntuisesti alta pois maalisuoralla, vaikka se näyttää vähän flegmaattiselta. Se haluaa odotella kavereita ja lähti heti vastaamaan, kun Per (Go On Brodda) lähestyi", Magnus A Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Timo Nurmoksen One Express (Calgary Games) veti orien/ruunien Höstfavoritenia kovalla vauhdilla, avauspuolikas 07,5 ja kierros 11,2. Daniel Wäjerstenin Mister Nabab (Mister JP) juoksi kaukana takana. Se kiri vahvimmin ja ehti 200 000 kruunun voittoon ajalla 11,8a/2140. Suosikki Intro (Readly Express) veti aluksi toisen radan jonoa, sai sitten selän ja oli hyvä kakkonen niukasti hävinneenä. Claes Sjöströmin ajama One Express oli kuudes maalissa."Mister Nabab sai parhaan vauhdin päälle vasta lopussa, se ei halunnut alkumatkalla seurata muita. Se on vahva hevonen, mutta vähän hankala aina välillä. Nyt tuli hyvä startti ennen Kriteriumin karsintoja. Se voitti 2-vuotiaana Norrlands Elitserienin, ja nyt oli jo aika ottaa tämän vuoden ensimmäinen ykkönen", Wäjersten sanoi. Ranskan raviurheilun nokkamies Jean-Pierre Barjon on Mister Nababin omistaja ja Haras de la Source et des Chenes kasvattaja.Onkel Investin Amorcino oli suosikki Axevallan T86-kolmosessa. Uusi valmentaja Thomas Dahlborg ajoi Powerin pojan johtavan taakse, eikä kiritiloja tullut, sijoitus oli neljäs. Björn Goopin valmentama ja Per Linderothin ajama Obiwan Keeper kiri voittoon. Kaksikko Linderoth-Goop voitti T86-ykkösen Snackilla.Team Melkko&Sorosen Odin Web starttasi Solvallaserien220-karsinnassa, mutta laukka heti alussa vei mahdollisuudet. Fredrik Plassenin ajama ja Lovisa Gunnarssonin valmentama Karin B kiri yllätysvoittoon.Ennen T86-kohteita ajettiin tammalähtö, jossa Pamela Boko oli suosikki. Paul Hagoortin valmentama Pretty Effect viiletti keulassa reipasta vauhtia Robin Bakkerin ajamana. Suomalaisporukka P.A. Mela Stablen omistama Pamela Boko sai maalisuoralla vauhdin päälle ja eteni Magnus A Djusen ohjastamana ihan rinnalle. Pretty Efffect julistettiin maalikuvan tutkimisen jälkeen voittajaksi ajalla 12,5a/2140. Timo Nurmoksen valmentama Pamela Boko sai kakkossijasta 40 000 kruunua.