Daniel Wäjersten ravivalmentaja
Daniel Wäjersten ajoi Mister Nababin voittoon.Kuva: Bruno Vandevelde/Le Trot
Ulkomaat

Nightbird ja Mister Nabab Kriterium-sarjojen parhaat Solvallassa

Daniel Redénin tallin Nightbird ja Daniel Wäjerstenin Mister Nabab voittivat Höstfavoriten-Kriteriumsarjat keskiviikkona.
Julkaistu
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Solvalla
Höstfavoriten
Nightbird
Mister Nabab
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