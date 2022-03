Niko Kärnä ohjasti Unleashed Kempin voittoon Pocono Downsissa

Kolmivuotias Unleashed Kemp (Wishing Stone) avasi uransa voitolla Pocono Downsissa sunnuntaina. Niko Kärnä ajoi eteenpäin ja valtasi johtopaikan puolimatkassa. Voittomarginaali oli reilu hevosen mitta ja voittoaika 14,3.

Toiseksi seurasi Les Givensin tallin Southern Autumn (Southwind Frank) ajalla 14,5. Kolmas oli Goo Goo Lu Lu (Googoo Gaagaa) yli kuuden mitan päässä ajalla 15,1. Ykköspalkinto oli 6000 USD.

Omistajakimppaan kuuluva Matts Sjöblom kommentoi tamman menoa lupaavaksi Hevosurheilun 3-vuotiskatsauksessa. “Se saattaa olla vaikka koko poppoon paras”, Sjöblom heitti.

Unleashed Kempin ovat kasvattaneet Kemppi Stable ja Steve Stewart. Sen emä Here Nor There (Muscle Hill) on tuotteliaan Armbro Vanquishin (Garland Lobell) 12,0 tytär.

Armbro Vanquish on jättänyt 15 varsaa, joista eniten ansainnut on dollarimiljonääri ja siitosori Manofmanymissions (Yankee Glide) 09,7. Toinen tytär Armbro Deja Vu (Donerail) on jättänyt miljonääri Dejambron (Credit Winner) 09,9.