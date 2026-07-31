Niko Kärnä ajoi ison tukun dollareita Lauren's Chapterilla Batavia Downsissa

Keskiviikkona kilpailtiin 3-vuotiaiden tammojen 119 700 dollarin New York Sire Stake -lähtö Bataviassa. Siinä voiton korjasi Noel Daleyn tallin kolmossuosikki Lauren's Chapter (Chapter Seven) Niko Kärnän ajamana. Batavia Downs on puolen mailin rata.Kärnä lähetti tammansa kiriin takasuoralla viimeisellä kierroksella. Loppukurvissa sen rinnalta laukkasi hevonen molemmin puolin. Toinen niistä oli Jason Bartlettin ajama alle 2-kertoiminen suosikki Sharp Seven (Chapter Seven).Maalisuoralla Lauren's Chapter paineli reippaana yli kahden mitan voittoon ajalla 12,7. Matts Sjöblomin Sjoblom Racing kuuluu omistajiin. Tamma maksoi 150 000 dollaria Lexingtonissa 2024. Se kilpaili 2-vuotiaana 7 kertaa totosijoin 1-1-1. Tämän vuoden saldo on 8 starttia, joista 2 voittoa, 1 kakkonen ja 2 kolmosta, joissa kaikissa on kärryillä ollut Kärnä. Voittosumma lähestyy 160 000 taalaa.Tästä Harnesslink USA:n juttuun ja videoon.Apex ja Big Ranger Hambo-karsintojen suosikitTorstaina Hambon ja tammojen Oaksin lähtölistoille ilmestyivät ennakkokertoimet (Morning Line). Ensimmäisen karsinnan suosikiksi arvioitiin 7 Apex (kerroin 2,5), kakkoseksi 8 American Power (3,5) ja kolmossuosikiksi 9 Endurance (4). Toisen karsinnan suosikin paineet sai hieman yllättäen 8 Big Ranger (3), kakkonen on 9 Diabolic Hill (3,5) ja kolmonen 1 It Could Be Worse (4).Hambo Oaksin ennakkosuosikkien kolmikot ovat:1. Karsinta: 4 Jailbird Jog, 7 Madam Cheval ja 2 Lainey W2. Karsinta: 5 Nezuko Kamado S, 2 Frattina Diablo S, 7 Emma's Mystery Ccl3. Karsinta: 3 Southwind Chaska, 2 Victoriana's Secret, 1 SetyoursightshighOhjelmasivut eivät vielä ole Meadowlandsin netissä torstai-iltana.Kuvassa Road to the Hambletonian 2026 –rankingin viikko 13.Siinä Inexpressable pudotti 10. sijalta Neighver Puntin. Yhdeksän ensimmäistä sijaa on samoilla hevosilla kuin viikkoa aikaisemmin..Hambo-suosikeilla surkea onni rata-arvonnassa, kaikki joutuivat avaruuskaistoille