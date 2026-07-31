Niko Kärnä raviohjastaja
Niko Kärnä ajoi ison voiton.Kuva: Jessica Hallet
Ulkomaat

Niko Kärnä ajoi ison tukun dollareita Lauren's Chapterilla Batavia Downsissa

Hambon ja Oaksin ennakkokertoimet julkaistiin USTA:n lähtölistoihin torstaina.
Julkaistu
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Hambletonian
Niko Kärnä
Lauren's Chapter
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